Sabato 30 luglio, nel cortile della sua casa di Cotignola, Prudenza Pignatta ha accolto festosamente amici e parenti per festeggiare i suoi primi 101 anni. Originaria di Cotignola, ultima di sette tra fratelli e sorelle, dopo il matrimonio si trasferisce nella vicina Granarolo dove vive per quarant’anni, per poi tornare nella città natale dopo la scomparsa del marito. Denza ha tre figli maschi, gemelli, e una figlia femmina: una accogliente famiglia che si è poi allargata con cinque nipoti e quattro pronipoti. Ha superato il secolo di vita in gran forma: cucinando, facendo la maglia e mantenendo inalterata la sua curiosità verso il mondo e la gentilezza verso le persone. In occasione del compleanno, il sindaco di Cotignola è andato a trovare la festeggiata portandole gli auguri dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità.