Pubblica Assistenza, al via il nuovo corso per volontari soccorritori

Prenderà il via il prossimo 22 settembre il nuovo corso base per aspiranti volontari soccorritori a cura di Pubblica Assistenza Città di Ravenna. Negli ultimi mesi l’attività dell’associazione si è concentrata prevalentemente nel soccorso alle popolazioni alluvionate con i mezzi e i modi disponibili: distribuzione di stivali, guanti, badili per spalare fango; disponibilità di idrovore e motopompe per aspirare acqua e melma da case e cantine; servizio tramite ambulanza prima per supportare gli operatori di emergenza del 118 per la messa in sicurezza di ospedali, case di cura e residenze per anziani, poi per il rinforzo estivo all’emergenza 118 su Ravenna; fornitura di auto per i servizi di dialisi; assistenza in occasione di manifestazioni sportive, di spettacolo… Ora che la situazione di emergenza è sotto controllo, Pubblica Assistenza è pronta a riprendere anche la tradizionale attività di formazione.

“Innanzitutto voglio ringraziare tutti i volontari, dipendenti e collaboratori di Pubblica Assistenza perché grazie a loro, senza tanta enfasi o pubblicità, ma con molta sostanza, abbiamo gestito un periodo che speriamo – sottolinea Renzo Angeli, Presidente della Pubblica Assistenza Città di Ravenna – diventi presto un ricordo, pur con tutte le ferite che ha creato e lasciato. Le cose più belle sono stati i sorrisi ed il semplice “grazie” delle persone a cui abbiamo dato una mano, che ci hanno fatto dimenticare le fatiche di intere giornate passate in mezzo a fango e acqua e ripagato di tutti i sacrifici.”

Il corso in avvio apre le porte dell’associazione a tutti i cittadini che vogliono mettersi in gioco per aiutare gli altri nelle varie situazioni, attraverso un percorso formativo, necessario e obbligatorio per diventare autista – soccorritore ed essere un attore imprescindibile per il volontariato sanitario e per il terzo settore. Anche gli operatori di Pubblica Assistenza, volontari o dipendenti, svolgono tutti gli anni dei percorsi formativi, abilitanti o di retraining, per essere in grado di garantire sempre una prestazione sicura e professionale, in ogni ambito.

Il corso ha una durata di circa 2 mesi e prevede lezioni su argomenti sanitari di primo soccorso, traumatologia, anatomia e fisiologia dell’apparato muscolo-scheletrico, cardiocircolatorio, respiratorio e del sistema nervoso centrale. Ci sarà l’occasione anche di conoscere e vedere da vicino la dotazione delle ambulanze, di effettuare prove pratiche di attrezzature e di presidi sanitari e svolgere simulazioni di soccorso. Sono previsti anche i corsi per la rianimazione cardio-polmonare di base e defibrillazione precoce per adulti e bambini (BLSD e PBLSD) e vi sarà la possibilità di iniziare esercitazioni in ambulanza, dove l’aspirante volontario sarà a bordo del mezzo con altri due membri dell’equipaggio e sarà seguito e valutato da un tutor. Il corso è a numero chiuso e la partecipazione è libera e gratuita, per iscrizioni telefonare allo 0544.400888 oppure scrivere a formazione@pubblicaassistenza.ra.it.