Pubblicate le graduatorie definitive per le iscrizioni ai nidi e servizi integrativi d’infanzia

Sono state approvate le graduatorie definitive per l’iscrizione ai nidi e ai servizi integrativi d’infanzia dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'anno educativo 2021-2022. I genitori dei bambini accolti dovranno provvedere all'accettazione del posto assegnato, in modalità online, entro martedì 11 maggio, accedendo direttamente alla domanda di iscrizione sul portale dei servizi online del sito www.labassaromagna.it.

La mancata accettazione del posto assegnato è considerata rinuncia al servizio con decadenza del posto, che potrà essere assegnato ad altri in lista d’attesa. Tutte le ammissioni disposte saranno confermate previo assolvimento degli obblighi vaccinali. Entro il mese di giugno saranno comunicate in via telematica (tramite email o sms) le date degli incontri con i genitori, nell’ambito dei quali saranno condivise informazioni in merito all'organizzazione del servizio, tempi e modalità degli ambientamenti.