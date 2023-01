Pubblicato il nuovo bando per il servizio civile: a Russi posti in biblioteca

Il Dipartimento per le politiche giovanili ha pubblicato un nuovo bando per selezionare i giovani interessati a svolgere un periodo di servizio alla comunità attraverso l’esperienza del Servizio Civile Universale. Il Servizio Civile è un'esperienza formativa e di impegno civico rivolta ai giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti, dura 12 mesi (25 ore settimanali su 5 giorni di servizio) e prevede un riconoscimento mensile di 444.30 euro.

Il Comune di Russi, in qualità di Ente di accoglienza del Comune di Cervia, ha presentato due progetti che sono stati approvati e finanziati. Sono disponibili due posti presso la Biblioteca Comunale di Russi e due posti presso il Centro Paradiso. La scadenza del bando è prevista per le ore 14.00 del 10 febbraio 2023, mentre la durata del servizio è di 12 mesi per 25 ore settimanali. Il compenso, come anticipato, è pari a 444.30 euro mensili e i candidati devono avere un'età compresa tra i 18 e i 28 anni.

Le selezioni saranno svolte entro aprile 2023, mentre il servizio sarà avviato entro 21 settembre 2023. E' possibile presentare la domanda tramite la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone. Il link è disponibile sul sito del Comune di Russi: https://www.comune.russi.ra.it/ Segnaliamo inoltre che sul territorio sarà possibile fare domanda anche per ulteriori progetti promossi da altri enti come la Pubblica Assistenza, Papa Giovanni XXIII, la Parrocchia S. Apollinare, OrtInsieme.