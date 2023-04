Pubblicato l’avviso per le convenzioni relative ad attività culturali

Confermando il fondamentale valore che l’Amministrazione comunale attribuisce allo sviluppo del sistema culturale e artistico del territorio e il pieno sostegno alle realtà che a diverso titolo progettano e realizzano iniziative ed eventi, il Comune ripropone per il quinquennio 2023 – 2027 l’Avviso pubblico per convenzioni relative ad attività culturali. Attraverso questo strumento saranno selezionate, da apposite commissioni, le associazioni, fondazioni, cooperative e altri enti del terzo settore, con attività di produzione, promozione e divulgazione culturale, operative nelle seguenti aree tematiche: musica, arti performative, promozione culturale e letteraria, arti visive, arti cinematografiche.

Per il 2023 il Comune stanzierà complessivamente 540.000 euro, mentre per gli anni successivi gli importi verranno definiti in relazione alle disponibilità di bilancio. L’avviso è stato pubblicato oggi (può essere scaricato dal seguente link: https://bit.ly/3nJOHk0) e il termine per la presentazione delle domande scade alle 12.30 dell’8 maggio. Per favorire la più ampia adesione è stato organizzato un incontro pubblico, in programma venerdì 14 aprile alle 15 alla sala D’Attorre di Casa Melandri, in via Ponte Marino 2, nel corso del quale saranno illustrati nel dettaglio i contenuti dell’avviso e potranno essere fatte eventuali richieste di chiarimenti.

“Crediamo fermamente in questo modello – dichiara l’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia – perché consente agli operatori della cultura di programmare su prospettive di medio termine e stimola le collaborazioni tra i diversi soggetti protagonisti della scena ravennate, incoraggiando le aggregazioni tra proposte in ambiti affini. Naturalmente quello delle convenzioni non è stato negli ultimi cinque anni e non lo sarà nemmeno in futuro l’unico strumento a disposizione dell’Amministrazione per sostenere le iniziative di cultura e spettacolo, ma riteniamo rappresenti una solida base per mantenere dinamico e fiorente un tessuto diffuso di proposte diversificate e di qualità”.