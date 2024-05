Pugni sulla pancia e colpi con l'appendiabiti alla moglie incinta: arrestato

Non si è fermato neanche di fronte alla gravidanza. Un 37enne marocchino nei giorni scorsi è stato arrestato dopo aver picchiato violentemente la moglie. Tutto sarebbe nato da un litigio, con l'aggressore che - dopo gli insulti - avrebbe strattonato la donna incinta per i capelli, prendendola a pugni proprio sulla pancia, prendendola per il collo e colpendola con un bastone appendiabiti.

Le forze dell'ordine, giunte sul posto, hanno trovato la donna a casa di un vicino, dove si era rifugiata per cercare di sfuggire alle violenze del marito. La ferita è stata poi portata in ospedale, dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di una settimana. Per il 37enne, invece, è scattato l'arresto, poi convalidato con la disposizione dell'allontanamento dalla casa familiare con braccialetto elettronico e l'obbligo di versare un assegno di mantenimento da 800 euro alla moglie e ai figli. La notizia è riportata dai quotidiani locali in edicola venerdì.