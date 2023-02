Pulizia della spiaggia 'anticipata' per non disturbare la nidificazione del fratino

Ritorna l’appuntamento “Puliamo il Lido prima del nido”. Anche quest’anno la rete di associazioni “Salviamo il fratino della costa ravennate” effettua la pulizia della spiaggia della Riserva Naturale dello Stato "Duna costiera ravennate e foce del torrente Bevano", prima del periodo di nidificazione dell'avifauna protetta e in via di estinzione. L’appuntamento doveva essere doppio, con la prima tappa domenica 26 febbraio a Lido di Dante. Le avverse previsioni meteo, tuttavia, hanno portato all'annulamento della prima tappa: i volontari decideranno all’ultimo minuto se organizzarla in forma ristretta. E’ confermata invece la tappa di domenica 5 marzo a Lido di Classe, con partenza alle ore 10.00 dal Bagno Go Go di via Bering 105. Per la pulizia verranno forniti i sacchi, mentre sarà necessario dotarsi di abbigliamento comodo e portare guanti per la raccolta.

"Lo scorso anno, purtroppo - riferisce l'associazione - il ripascimento tardivo ha reso la sabbia della cosiddetta 'zona blu' a Lido di Dante più simile a quella di un cantiere fino ad aprile, e la nidificazione è potuta avvenire solo a fine giugno, ma due pulli si sono ugualmente involati il 14 agosto, grazie in particolar modo alla collaborazione dei bagnanti, a cui va tutto il nostro ringraziamento, i quali li hanno accolti con favore, sensibilità, civiltà e molto rispetto". Nel 2021 invece erano stati ben sei (su sei nati) quelli ad involarsi. Nati anche diversi pulli di beccaccia di mare, specie anch’essa protetta ma inavvicinabile dall’uomo perché molto timorosa. I volontari hanno poi scoperto che alla foce del Bevano c'è un "nonnino": si chiama BJ, è un fratino maschio ed è stato inanellato (già adulto) il 16 giugno 2010, sempre al Bevano. Lo scorso anno ha nidificato per ben due volte, ma purtroppo è stato sfortunato.