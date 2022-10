Punta Marina, inaugurata la libreria gratuita realizzata dalle “magliette gialle”

Fra i diversi laboratori avviati quest’anno nell'ambito del progetto “Lavori in Comune”, organizzato dall’assessorato al Decentramento di Ravenna, ne è stato realizzato da destinare al parco pubblico di Punta Marina Terme, una little free library. Le “magliette gialle” Agata, Luca, Mattia e Rosario, coadiuvate dalla tutor Roberta Vitali di Citta@ttiva, hanno realizzato la piccola libreria gratuita, a forma di casetta, dai colori bianco e azzurro e corredata con alcuni oggetti che ricordano il mare, tutto in tinta con l’ambiente a cui è stata destinata.

Nei giorni scorsi è stata messa a dimora nel parco e inaugurata, alla presenza di tre classi della scuola primaria Moretti dell’Istituto Comprensivo del Mare, del maestro Maurizio Balzani e della presidente della Pro loco di Punta Marina Terme, Laura Codarin. L’iniziativa si è conclusa con tre letture, effettuate in lingua originale da mamme straniere degli alunni, le cui figlie hanno tradotto poi in italiano.