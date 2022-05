Punta una bici e la ruba: il furto immortalato dalle telecamere di videosorveglianza

Gli agenti del Comando della polizia locale dell'Unione hanno denunciato un uomo ritenuto responsabile del furto di una bicicletta. Si tratta di un 49enne, originario dell'Albania e in regola con le norme sul soggiorno, residente in città da diversi anni. L'uomo avrebbe rubato una bici mentre si trovava a scuola. Il 49enne, e lo raccontano le immagini di una telecamere visionate dal personale del Nucleo di Pg della polizia locale dell'Unione della Romagna Faentina, armato di una tronchese, dopo aver "puntato" la bicicletta da rubare, ha tranciato di netto il lucchetto di sicurezza.

Fissata l'immagine del ladro, alle pattuglie in servizio in città è stata fornita la descrizione e la foto del ladro. Due agenti, nel corso di un normale servizio di controllo sul territorio, si sono imbattuti in una persona che corrispondeva alla descrizione fornita e così l'uomo è stato accompagnato al Comando. Dopo essere stato identificato, è stato denunciato per furto aggravato.