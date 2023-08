Punti Prelievo dell’Ausl Romagna, al via l’accesso diretto in alcune sedi

Al via l’accesso diretto in alcuni Punti Prelievo dell’Ausl Romagna: dal 7 agosto sarà possibile effettuare le prestazioni di laboratorio ordinarie (prelievi di sangue, consegna di materiale biologico, esame delle urine, ecc..), oltre che attraverso le consuete modalità di prenotazione a Cup, anche ad accesso diretto - quindi senza prenotazione - in una delle seguenti sedi distrettuali:

- Punto Prelievi CMP Ravenna: dalle ore 9 alle ore 11.30 dal lunedì al sabato;

- Punto Prelievi Presidio Ospedaliero Umberto I di Lugo, Padiglione C (primo piano) dalle ore 9 alle ore 11.30 dal lunedì al sabato;

- Punto Prelievo Presidio Ospedaliero di Faenza, Palazzina 13, dalle ore 7 alle ore 9.15 dal lunedì al sabato.

Nulla cambia per l’accesso programmato tramite prenotazione a CUP che continuerà ad essere garantito sul territorio aziendale con le stesse attuali modalità.