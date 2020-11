Un bar di Ravenna offre 500 caffè alla città: "Per risollevare un po' l'umore"

Cinquecento caffè offerti alle attività del centro storico. E' la singolare iniziativa di 'Puro&Bio', la nuova gelateria di via Cavour. Per risollevare un po' gli umori delle persone in uno dei periodi più difficili della nostra storia, la gelateria ravennate - che dal 12 novembre diventerà anche caffetteria - ha deciso di offrire un espresso a negozianti, commesse, impiegati pubblici e privati che lavorano nei pressi di via Cavour. Da venerdì 6 novembre, infatti, le dipendenti suoneranno nei campanelli degli uffici e si recheranno nei negozi del centro per distribuire 500 coupon per gustarsi gratuitamente un caffè. Un piccolo gesto per rafforzare il senso di comunità.