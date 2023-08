Pusher arrestato in centro storico, il sindaco si congratula con le forze dell'ordine

Un arresto in flagranza di reato di spaccio è avvenuto nei giorni scorsi nel centro storico di Massa Lombarda. A essere arrestato dai Carabinieri della cittadina è stato un cittadino albanese. Il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi, con delega alla sicurezza nella Giunta dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, si congratula con i Carabinieri di Massa Lombarda e dell’intera Compagnia per la costante attività finalizzata al contrasto alla criminalità diffusa ed in particolar modo alla repressione del fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il sindaco Bassi ha dichiarato quanto segue: "Desidero esprimere, sia a nome personale che dell'Amministrazione Comunale che rappresento, la nostra più sincera gratitudine per la brillante operazione svolta dai Carabinieri a Massa Lombarda. L'arresto in flagranza di reato di uno spacciatore nel nostro centro storico è un segno chiaro dell'attenzione, della conoscenza del territorio, e della professionalità e dedizione con cui le Forze dell'Ordine lavorano ogni giorno a tutela della legalità e del bene comune. Lo spaccio di sostanze stupefacenti è un crimine particolarmente odioso che mina il tessuto sociale della nostra comunità. Tuttavia, l'assiduo controllo e presidio del territorio da parte delle Forze dell'Ordine, in stretta collaborazione con la Polizia Locale, riducono costantemente gli spazi e le opportunità per la criminalità. In questo contesto, desidero sottolineare come sia fondamentale una maggiore coerenza legislativa, in linea con l'enorme sforzo e l'impegno profuso da coloro che, con grande merito, lavorano per assicurare i responsabili alla giustizia. Il loro lavoro instancabile merita il nostro pieno supporto e riconoscimento."