Quale futuro per il 92 lavoratori dell'ex Farmografica? I sindacati scendono in piazza

Sta facendo molto discutere l'annuncio della chiusura dell’ex Farmografica di Cervia decisa dalla multinazionale austriaca Mayr-Melnhof. Il colosso del settore della carta e degli imballaggi è sbarcato in riviera da circa un anno ed ha acquisito lo storico stabilimento cervese di confezioni farmaceutiche rilevando la divisione “packaging” della britannica Essentra. Da sei mesi l’attività produttiva del plant aziendale è ferma per via degli eventi alluvionali che lo scorso maggio si sono abbattuti sulla Romagna e, dopo un lungo tira e molla con i sindacati, la proprietà ha annunciato la chiusura definitiva del sito cervese e il conseguente licenziamento dei 92 dipendenti in organico.

Giovedì 7 dicembre alle 13.30 in prefettura a Ravenna, alla presenza del Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, avrà luogo un incontro sulle prospettive produttive e occupazionali della filiale cervese della società austriaca. Nella stessa giornata Slc Cgil e Uilcom Uil e le Rsu aziendali e tutti i lavoratori e le lavoratrici della sede cervese organizzano un presidio in piazza XX Settembre a Ravenna, alle 13, per sostenere la delegazione sindacale che incontrerà azienda e istituzioni al tavolo sulla vertenza in atto, per tutelare l’occupazione e, più nell'immediato, per sollecitare un improrogabile chiarimento sul trattamento economico in assenza di ammortizzatori sociali, scaduti oramai lo scorso 19 novembre.

I sindacati invitano tutta la cittadinanza a presenziare all’iniziativa per esprimere la solidarietà e il sostegno ai 92 lavoratori e alle rispettive famiglie, "vittime incolpevoli di questa macelleria sociale. L’imminente apertura della procedura di licenziamento collettivo art.li 4, 24 della legge 23 Luglio 1991, n. 223 che riguarderà l’intero organico della sede di Cervia ovvero di 92 lavoratrici/lavoratori mette a repentaglio il futuro di un’intera comunità. La multinazionale, dopo aver sfruttato gli ammortizzatori sociali italiani e i contributi erogati dalla Camera di Commercio, ha definitivamente accantonato qualsiasi scenario conservativo del sito di Cervia, i sindacati e la Rsu aziendale hanno chiesto di non procedere con i licenziamenti collettivi e di valutare soluzioni alternative conservative. L’azienda, sorda alle richieste dei sui dipendenti, sembra voler proseguire la sua azione di sciacallaggio nonostante la disponibilità da parte delle istituzioni a trovare una soluzione. I lavoratori e le lavoratrici continueranno a intraprendere tutte le iniziative di lotta possibili al fine della salvaguardia dei posti di lavoro e tutelare il loro futuro. Continueranno a far sentire alta la loro voce di protesta civile, ribellandosi a un destino precostituito da logiche economiche distorte, che considerano i lavoratori e le lavoratrici una voce di bilancio da abbattere attuando una squallida delocalizzazione a favore di altri paesi europei dove il costo del personale è più basso".