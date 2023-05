"Quale pianeta per il futuro dei nostri giovani": ambientalisti in assemblea

"Quale pianeta per il futuro dei nostri giovani": è l’argomento dell’assemblea cittadina che si terrà alla Sala Ragazzini di Ravenna (in Largo Firenze, sul retro della Chiesa di San Francesco) la sera di mercoledì 3 maggio alle ore 20.30, alla quale interverranno Margherita Venturi dell’ Università di Bologna, Francesco Occhipinti della Segreteria Nazionale di Legambiente, Francesco Iorio del Collettivo GKN di Firenze, Antonio Lazzari esperto in strategie di sostenibilità ambientale e sociale, Marina Mannucci per le realtà femministe di Ravenna, Luigi Danzi per i Comitati di Piombino e la Rete No Rigassificatori No Gnl, Giacomo Zattini di Fridays for Future Italia, Renato Di Nicola Coordinatore nazionale Per il Clima Fuori dal Fossile, in attesa della manifestazione del 6 maggio.