Qualità negli appalti pubblici: l’Ordine degli Architetti scrive alla premier Meloni

L’Ordine degli Architetti della Provincia di Ravenna, assieme a quelli di altre 101 provincie italiane, ha inviato una lettera aperta alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per sollevare il tema della qualità negli appalti pubblici. Il titolo della lettera è : “Il nuovo Codice dei contratti deve garantire e promuovere la qualità di progetti e opere strategiche per le future generazioni, attraverso i principi di equità, partecipazione e confronto”.

“Ci preoccupa che sparisca la centralità del progetto, già molto oscurata da anni, dimenticando che la fase di progettazione è decisiva per garantire la qualità delle opere – commenta Rita Rava, presidente dell’Ordine ravennate – sono state privilegiate le imprese, accettando che la città diventi sempre più standardizzata e le opere sempre meno di qualità. E’ il tema dell’appalto integrato: a seguito del quale l’impresa diventa controllata e controllore al tempo stesso, eseguendo il progetto, la direzione lavori e i lavori stessi. Un cumulo di funzioni senza controllo effettivo sull’andamento del cantiere, sui prodotti usati, sulle semplificazioni degli impianti e via dicendo”.

“Una procedura che dà molta soddisfazione ai costruttori, lobby molto più potente rispetto a quella dei progettisti. Non è una questione di appartenenza, ma di come verrà disegnato e costruito lo spazio pubblico. Da sempre le opere pubbliche sono state opere di qualità alle quali aspirare, e che caratterizzavano una comunità. Del resto - conclude Rava - che il problema delle opere pubbliche in Italia non sia il tempo che assorbe il progetto lo dimostrano le tante opere mai finite e ancor di più quelle mai iniziate, con tanti finanziamenti non spesi…”.