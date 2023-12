Qualità dell'aria, tornano le limitazioni alla circolazione nel Ravennate

Sulla base dei risultati odierni del bollettino Liberiamolaria da giovedì 21 dicembre tornano in vigore nel Comune di Ravenna le misure ordinarie di limitazione alla circolazione. Nel dettaglio all’interno del centro abitato di Ravenna (area delimitata da apposita segnaletica) dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche (quelle dal 7 gennaio al 30 aprile): divieto di circolazione per i veicoli a benzina fino all’euro 2 compreso, diesel fino all’euro 4 compreso (il divieto per i diesel euro 4 non si applica però ai residenti nei comuni alluvionati, tra i quali quello di Ravenna, fino al 31 marzo), a metano-benzina e gpl-benzina fino all’euro 1 compreso, ciclomotori e motocicli fino all’euro 1 compreso.

Rientrano invece i valori limite delle polveri sottili in Bassa Romagna: sono quindi revocate, a partire da giovedì le misure emergenziali. Restano comunque le misure ordinarie, in vigore fino al 30 aprile 2024: per tutti i Comuni della Bassa Romagna il divieto di abbruciamento di residui vegetali; il divieto di utilizzo di generatori di calore a biomasse (camini, caminetti, stufe) con classe di prestazione energetica inferiore a 3 stelle (nel caso in cui sia presente un metodo di riscaldamento alternativo); il divieto di circolazione, dalle 8.30 alle 18.30 nelle aree urbane individuate da appositi cartelli a tutti i veicoli diesel di categoria emissiva inferiore a Euro 4 compreso (Euro 3 per i residenti nei Comuni il cui territorio sia stato alluvionato), ai veicoli a benzina di categoria inferiore a Euro 2 compreso e ai veicoli bifuel, ciclomotori e motocicli di categoria inferiore a Euro 1 compreso.