Qualità della vita in Darsena di città, online un questionario rivolto ai residenti del quartiere

Il Comune di Ravenna da venerdì 20 maggio avvia un’indagine on line sulla qualità della vita (QOL-Quality of Life) nella Darsena di città, che si inserisce nell’ambito del più ampio Progetto Dare Uia “Digital environment for collaborative Alliances to Regenerate urban Ecosystems in middle-sized cities”- www.darsenaravenna.it. che persegue l’obiettivo di riqualificazione del quartiere Darsena, per renderlo un ecosistema urbano innovativo, salubre, sicuro e digitale, facilmente percepibile da cittadini, investitori e visitatori.

Pertanto dal 20 maggio fino al 17giugno sarà possibile, per i cittadini residenti o domiciliati nella darsena di città (nella zona comprendente una porzione della frazione terza di Ravenna, che include Canale Candiano e le sue rive, ed è delimitata da via delle Industrie a nord, da via Attilio Monti a est, da via Destra Canale Molinetto a sud e da via Darsena a ovest), rispondere online al questionario sulla Qualità della vita (QOL-Quality of Life). Il link al questionario on line è https://bit.ly/questcomra; si può trovare anche sul sito https://www.darsenaravenna.it/ e sui canali social del progetto Dare. Tra i tanti obiettivi del progetto Dare a supporto della rigenerazione urbana c’è la creazione di un ambiente digitale, dove la visualizzazione dei dati è al servizio dello sviluppo di idee, azioni, reti e progetti in un’ottica di miglioramento della Qualità della vita in Darsena di città.

Per la realizzazione dell’obiettivo di dettaglio, Studiomapp, startup partner del Comune di Ravenna per il progetto Dare, specializzato nell’ utilizzo di metodologie per il monitoraggio della Qualità della Vita, ha svolto varie attività volte ad individuare un set di indicatori affidabili per misurare la Qualità della Vita in Darsena di città; per la misurazione degli indicatori di natura sociale o qualitativa è quindi fondamentale la partecipazione della cittadinanza alla specifica indagine di customer satisfaction che consentirà di misurare la percezione della qualità della vita e del benessere personale dei cittadini residenti o domiciliati nella Darsena di città e di elaborare un set di indicatori da rendere accessibili digitalmente, che serviranno a monitorare la qualità della vita nel quartiere e ad evidenziare l’importanza del dato come bene comune.