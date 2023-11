Qualità della vita, la classifica: Ravenna più povera, meno in salute e sempre la peggiore per i furti in casa

Ravenna sale di altri quattro gradini nella classifica, passando dalla posizione numero 28 alla 24; ma anche quest'anno niente "primato" tra le province romagnole, facendosi superare come lo scorso anno da Forlì-Cesena - nel 2022 al 25esimo posto, quest'anno al 15esimo - e anche da Rimini (al 21esimo posto). È quanto emerge nella 25esima edizione del "Rapporto sulla Qualità della Vita in Italia" 2022 di ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma. Gli indicatori di benessere su cui si basa la ricerca sono nove: affari e lavoro, ambiente, disagio sociale e personale, istruzione-formazione e capitale umano, popolazione, reddito e ricchezza, sicurezza, sistema salute e tempo libero.

Sul podio della qualità della vita, nella classifica 2023, c’è la provincia di Bolzano, da sempre al top del “bel vivere” (era seconda nel 2022). A seguire due città metropolitane, Milano e Bologna, al secondo e al terzo posto, che migliorano e confermano la performance del 2022: erano quinta e terza su 107. Seguono Trento e Firenze. In coda alla classifica, come nel 2022, c’è la calabra Crotone (107esima), insieme alle province siciliane Messina e Caltanissetta (105esima e 106esima).

"Quest’anno la qualità della vita in Italia è risultata buona o accettabile in 63 province su 107, in linea con gli ultimi due anni (erano 64 nel 2022; 63 nel 2021; 60 nel 2020, anno dell’emergenza pandemica) - è il commento di ItaliaOggi -. Si tratta per lo più di province dell’arco alpino, centrale e orientale, della pianura padana e dell’appennino tosco-emiliano, con ramificazioni verso Toscana, Umbria e Marche". Per quanto riguarda la Romagna, Ravenna occupa appunto la 24esima posizione, mentre Rimini è salita al 21esimo posto (nel 2022 era al 37esimo posto).

FOCUS SU RAVENNA

Affari e lavoro

Ravenna recupera in classifica nella sezione affari e lavoro, passando dalla 16esima posizione del 2022 alla 13esima di quest'anno (Forlì-Cesena è settima, Rimini 41esima). Benissimo l'occupazione maschile (nona posizione) e quella femminile (14esima). Migliora la posizione relativa al numero di start up e Pmi innovative (da 51esima a 44esima). Tante anche le imprese cessate (23esima).

Ambiente

Ravenna rimonta anche per quanto riguarda l'ambiente, passando dal 57esimo posto al 38esimo. Ma è ancora molto distante dalle altre "colleghe" romagnole (Rimini al 12esimo posto, Forlì-Cesena al 17esimo). 71esima posizione per i superamenti del limite orario previsto per il Pm10. Molto male la raccolta di rifiuti urbani (Ravenna 103esima, quintultima in Italia) e il consumo annuo pro capite di energia elettrica (99esima). 68esima posizione (molto sotto alle altre città romagnole) per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Bene invece la quantità di auto ibride o elettriche (quarta). Metà classifica (51esima) per la densità di piste ciclabili, 30esima posizione per la disponibilità di aree pedonali e 25esima per la disponibilità di verde urbano. 66esimo posto per l'offerta di trasporto pubblico.

Reati e sicurezza

Ravenna resta sul fondo della classifica per quanto riguarda la sicurezza, parametro sempre molto critico per la nostra provincia, scendendo dal 93esimo al 97esimo posto. Restando in Romagna Rimini fa pure peggio, in penultima posizione in Italia. La nostra città mantiene la "maglia nera" in Italia per quanto riguarda i furti in appartamento e le rapine in banche e uffici postali. Male anche i reati contro il patrimonio (100esima). 44esima per omicidi volontari, 91esima per omicidi colposi e preterintenzionali e 82esima per tentati omicidi.

Posizione molto bassa anche per lesioni dolose e percosse (90esima), così come per violenze sessuali (94esima). Metà classifica circa (44esima posizione) per sequestri di persona e per i reati connessi al traffico di stupefacenti (58esima). 77esimo posto per i reati connessi allo sfruttamento della prostituzione, malissimo anche scippi e borseggi (84esima), 30esima per furti d'auto e 83esima per altri furti. Ravenna si piazza 67esima per estorsioni e 19esima per truffe e frodi informatiche.

Sicurezza sociale

Ravenna fa passi avanti per quanto riguarda la sicurezza sociale: se appena due anni fa era 91esima e l'anno scorso era balzata al 42esimo posto, quest'anno risale la classifica fino al 25esimo. Ancora molto male, però, gli infortuni sul lavoro (101esima posizione come lo scorso anno), mentre migliora per quanto riguarda morti e feriti per incidenti stradali (25esima). È 42esima per morti per tumore e in fondo alla classifica, 90esima, per suicidi.

Molto bene il tasso di disoccupazione giovanile, con Ravenna settima in Italia. Migliora, seppur restando bassa, per i reati a sfondo sessuale (78esima, lo scorso anno era 101esima). 26esimo posto per il tasso di disoccupazione giovanile, mentre sono pochi a Ravenna i giovani che non lavorano e non studiano (19esima posizione).

Istruzione e formazione

Per quanto riguarda istruzione e formazione, Ravenna scende dall'11esimo posto al 20esimo, come nel 2021. A pesare, tra i vari dati, è la partecipazione alla scuola dell'infanzia (Ravenna è quinta in Italia), il dato sulle persone in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria (36esima) e quello sulle persone in possesso di laurea e altri titoli terziari (45esima, lo scorso anno era 16esima).

Popolazione

Ravenna è al 37esimo posto per quanto riguarda la popolazione, che comprende una serie di parametri come la speranza di vita e l'immigrazione/emigrazione. In particolare è 70esima per il tasso di mortalità ogni 1000 residenti, 37esima per numero di emigrati e 47esima per quello di immigrati sempre ogni 1000 residenti. Si conferma 66esima nell'indice di vecchiaia ed è 78esima nella sottocategoria indice di indipendenza degli anziani. 48esima in classifica per numero di figli per donna (1,23, lo scorso anno era 24esima), 21esima nella speranza di vita alla nascita (con una speranza media di 83 anni) e 20esima per la speranza di vita a 65 anni.

Sistema salute

Ravenna crolla al 67esimo posto (nel 2022 era al 37esimo) nella sezione sistema salute. Nello specifico, è 35esima per quanto riguarda la sottodimensione dei posti letto nei reparti specialistici e 67esima per quanto riguarda la sottodimensione delle apparecchiature diagnostiche. Nella sezione posti letto in ostetricia e ginecologia per 1000 abitanti, Ravenna è ancora tra le ultime province in classifica al 88esimo posto, mentre per i posti letto in cardiologia, cardiochirurgia e unità coronariche fa molto bene risalendo dalla decima alla quarta posizione in Italia. Crollano invece i posti letto in terapia intensiva e terapia intensiva neonatale, con la città dei mosaici che dalla 11esima posizione passa alla 50esima. Male anche i posti letto in reparti di oncologia, con Ravenna sempre 72esima.

Tempo libero e turismo

Buona posizione nella sezione tempo libero e turismo, con il ravennate che si mantiene anche quest'anno 28esimo in Italia. Tutte invariate le posizioni di Ravenna rispetto al 2022, anche nelle sottosezioni. Bene le strutture dedicate al turismo (30esima) e quelle dedicate al tempo libero (25esima). Identici piazzamenti anche per quanto riguarda la presenza di agriturismi (42esima posizione), meglio quella di alberghi (decima), di ristoranti (36esima) e di bar e caffè (35esima). Bene anche la presenza di sale cinematografiche (12esimo posto), metà classifica per la presenza di palestre (50esimo) e di librerie (57esimo) e un ottimo 13esimo posto per numero di associazioni ricreative, artistiche e culturali.

Reddito e ricchezza

Se appena due anni fa in questa sezione Ravenna era ottava in Italia, dopo la "retrocessione" alla 21esima posizione dello scorso anno ora la nostra città è addirittura 37esima (meglio comunque di Forlì-Cesena 48esima e di Rimini 59esima). Si conferma comunque 25esima per quanto riguarda il reddito disponibile pro capite e al 35esimo posto per la retribuzione media annua dei lavoratori dipendenti, sale di una posizione (28esima) nell'importo medio annuo delle pensioni (sesta nella sezione percettori di pensioni di basso importo) e si mantiene 19esima nella ricchezza patrimoniale pro capite. Comprare casa a Ravenna resta mediamente caro: nella sottosezione prezzo al metro quadro di un appartamento nuovo in zona semicentrale la città dei mosaici anche quest'anno è 57esima (1575 euro al mq).

Pesantissima l'inflazione: nella sottosezione sulla variazione dei prezzi al consumo, Ravenna passa dal 43esimo posto dello scorso anno al 95esimo. 55esimo posto per quanto riguarda le sofferenze bancarie dei prestiti alle famiglie (nel 2021, due anni fa, era appena 12esima). Benissimo, infine, la posizione per quanto riguarda i percettori di pensioni di basso importo (Ravenna sesta).