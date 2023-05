Qualità della vita: Ravenna al top per i giovani e al terzo posto per i bambini

L'offerta culturale di Ravenna, e in particolare i servizi per giovani e bambini, piazzano la nostra provincia al top della classifica della qualità della vita stilata dal Sole 24 Ore. Lunedì sono stati pubblicati i dati aggiornati che premiano le province con il miglior contesto di vita per fasce di età. Ravenna finisce così al primo posto assoluto nella fascia d'età dei Giovani (18-35 anni), al terzo posto per la fascia Bambini (0-10 anni) e al 27esimo posto per gli Anziani (over 65 anni). I dati raccolti dal Sole 24 Ore raccontano la qualità della vita su base territoriale seguendo 12 indicatori che misurano servizi, opportunità e condizioni di vita.

Giovani

Con 684,8 punti Ravenna si impone nella classifica della fascia giovanile, seguita da Forlì-Cesena e Ferrara. Ravenna vince in particolare per l’offerta culturale, con 75,2 concerti messi in scena ogni 10mila residenti under 35 nel 2021. Bene anche il numero di residenti giovani con una variazione positiva elaborata sui dati Istat del gennaio 2023. Altri indicatori molto positivi sono quelli sulle aree sportive (40 mq per residente 18-35 anni nel comune capoluogo) e sulla disoccupazione giovanile (6,5% su popolazione 15-34 anni, rispetto a una media nazionale del 14,65).

Bambini

Lusinghiero terzo posto per la provincia di Ravenna anche nella classifica relativa alla fascia d'età dei Bambini. Alle spalle di Siena e Aosta, Ravenna fa bene soprattutto nell'indicatore del Verde attrezzato (189 mq di verde attrezzato per bambino 0-14 anni nel comune capoluogo). Ottima anche l'offerta come Asili nido (29,5 bambini che hanno usufruito del servizio comunale) e Spesa per servizi e interventi sociali (pari a 88,2 euro pro capite).

Anziani

Trento, Bolzano e Fermo brillano nella classifica per la fascia over 65 anni. Ravenna si piazza invece al 27esimo posto, con i risultati migliori per gli indicatori Orti urbani (al primo posto con 3,4 mq ogni 100 residenti con 65 anni e oltre nel comune capoluogo), Trasporto anziani e disabili (con una spesa di 14,8 euro degli enti pubblici per ogni abitante di 65 anni e più) e S.peranza di vita a 65 anni (17esimo posto nazionale).