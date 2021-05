Quasi 100mila ravennati hanno ricevuto la prima dose di vaccino. La metà anche la seconda

A Ravenna sono potenzialmente immunizzati 26.935 over 80, con una copertura del 74,7% e 4628 over 70, con una copertura dell'11,4%

Mentre è partita la somministrazione del siero anti-covid anche agli over 60, nella provincia di Ravenna sono 96.765 le persone hanno ricevuto la prima dose di vaccino, mentre sono 46.780 coloro che sono già immunizzate grazie alla seconda dose somministrata. E' quanto emerge nel report fornito dall'Ausl Romagna, aggiornato al 3 maggio. Nel resto della Romagna la situazione non è molto diversa: in provincia di Forlì-Cesena le prime dosi somministrate sono state 48.977 e sono 102.199 quelli che hanno già ricevuto anche la seconda dose, mentre in provincia di Rimini hanno avuto la prima dose 77.430 e anche la seconda 36.180.

La copertura vaccinale in Romagna

In Romagna hanno ricevuto la prima dose in 276.394 abitanti, a cui vanno aggiunti 20.500 vaccinati dai medici di medicina generale, mentre sono 131.937 coloro che hanno completato il ciclo vaccinale. Guardando alle fasce d'età, hanno ricevuto la prima dose l'89.3% degli over 80 e il 70.6% tra gli over 70, mentre per quanto riguarda la seconda dose il 73.1% degli over 80 e l'11% degli over 70. A Ravenna sono potenzialmente immunizzati 26.935 over 80, con una copertura del 74,7% (prima dose 32.223 su 36.063 abitanti, pari all'89,4%) e 4628 over 70, con una copertura dell'11,4% (prima dose 30.370 su 40.740, pari all'74,5%).

Personale scolastico

Per quanto riguarda invece la vaccinazione del personale scolastico, che comprende quindi docenti, bidelli ed altri operatori delle scuole, in provincia di Ravenna hanno ricevuto la prima dose in 5739: il dato della provincia di Forlì-Cesena è il più alto con 7591 e in quella di Rimini sono invece 5.739. A questi si aggiungono 813 residenti fuori dal territorio dell'Ausl Romagna. Complessivamente sono state somministrate 304.290 dosi di Pfizer, 40.801 di Moderna, 81.067 di Moderna e 2.713 di Johnson&Johnson.

Sanitari

In lieve crescita in tutta la Romagna la copertura dei sanitari. Siamo all’85,1% del totale, ma la percentuale di vaccinati sale all'88,3% per quanto riguarda i medici e all’86,9% tra gli infermieri e caposala. Buona anche la copertura tra gli operatori socio-sanitari (83,4%) e tra i farmacisti e (88,7).