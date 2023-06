Quasi 200 domande per contributi e sostegni post-alluvione a Cervia

Dal 31 maggio sono state presentate al Cervia informa 193 domande per richiesta contributi dopo l'alluvione. In specifico 100 domande per Contributi per l’Autonoma Sistemazione (CAS) e 93 domande per sostegni immediati.

Per i Contributi per l’Autonoma Sistemazione (CAS) possono fare domanda i nuclei familiari sgomberati o evacuati con ordinanza sindacale dalle proprie abitazioni durante l’alluvione, che alla data degli eventi calamitosi risiedevano anagraficamente e dimoravano abitualmente nell’abitazione sgomberata e hanno provveduto autonomamente alla propria sistemazione temporanea presso amici o parenti o altro. Sono esclusi dal provvedimento coloro che hanno trovato sistemazione nelle strutture individuate dall’Amministrazione comunale e hanno soggiornato in tali strutture a spese dell’Amministrazione. La scadenza per presentare la domanda è il 30 giugno 2023.

Per i Sostegni immediati di 5.000 euro possono fare domanda i nuclei familiari interessati dall’alluvione (3.000 di acconto e 2.000 a saldo) che hanno affrontato spese per danni nell’abitazione principale abituale e continuativa. La scadenza per la richiesta di acconto è il 30 agosto. Per la richiesta di saldo il 31 ottobre.

Le casistiche sono particolari e differenziate e per approfondimenti si rimanda alle FAQ nel sito della regione Emilia-Romagna o all’ufficio Cervia Informa, viale Roma 33, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13, il martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17. Il comune è in attesa di conoscere ulteriori provvedimenti da parte dello Stato e della Regione Emilia-Romagna per richiedere il risarcimento complessivo dei danni subiti. Si ricorda che è importante conservare foto e video dei danni subiti, oltre a scontrini, fatture, ricevute fiscali delle spese sostenute per ripristinare i danni.