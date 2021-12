Quasi 400 studenti ravennati positivi nell'ultima settimana: sedute vaccinali straordinarie

"In questo momento l'incidenza massima del Covid nel nostro Paese è nei bambini da 0 a 9 anni, che sono non vaccinati, frequentano la scuola e in questo momento, sostanzialmente, in Italia il Covid è un'infezione pediatrica". A dirlo, durante la trasmissione Rai Che tempo che fa, è stato il professore di Microbiologia e Virologia Roberto Burioni. E a confermarlo, sottolineando l'importanza della vaccinazione anche ai più piccoli, è stato anche Federico Marchetti, primario di Pediatria e Tin (Terapia intensiva neonatale) di Ravenna, che ha spiegato come vaccinare i bambini rappresenti "un gesto d'amore ragionato".

I casi in regione

In Emilia-Romagna, dal 13 settembre al 19 dicembre i casi di Covid tra gli studenti sono stati 12.192 su un totale di 71.408, il 17,1% dunque. Di questi casi, la maggior parte rientra tra gli alunni delle scuole primarie di primo grado: 5829 casi (8,2%). Seguono le scuole secondarie di primo grado (2680 casi, 3,8%), poi le scuole secondarie di secondo grado (1303 casi, 2,9%), i servizi educativi 0-3 anni (1318 casi, 1,8%) e, infine, le scuole per l'infanzia (311, 0,4%). Nel ravennate, in particolar modo, nella settimana dal 13 al 19 dicembre i casi di Covid in ambito scolastico sono stati 378, in aumento rispetto alle settimane precedenti.

Sedute vaccinali straordinarie

Dopo l’iniziale messa a punto dell’organizzazione per le sedute vaccinali dedicate alla fascia 5-11 anni, Ausl Romagna imprime un forte impulso alla campagna vaccinale, destinando a questa fascia di popolazione - dal 27 dicembre in avanti - sedute vaccinali 7 giorni su 7, nelle ore pomeridiane nelle sedi provinciali e più sedute nelle sedi distrettuali. A Ravenna sarà aperta tutti i giorni dalle 14.30 alle 19.30 la sede del Cmp, così come a Faenza l'hub alla Fiera padiglione B (il martedì e il sabato sempre dalle 14.30 alle 19.30) e a Lugo l'ospedale padiglione C piano terra (il martedì e il sabato sempre dalle 14.30 alle 19.30).

Nella giornata di lunedì, le prenotazioni complessive erano 5.124 (Cesena 844; Forlì 931; Ravenna prima con 2131 e Rimini 1218). Vista l’ampia offerta delle sedute dedicate per questa fascia d’età predisposta da Ausl Romagna, è importante che i genitori provvedano alla prenotazione per garantire in tempi brevi la copertura vaccinale ai propri figli. Chi aveva già provveduto, può eventualmente anticipare la data per la somministrazione, attraverso i consueti canali (sportelli Cup, Cuptel, Cupweb, Fascicolo Sanitario Elettronico e Farmacup).

Le sedute vaccinali dedicate ai ragazzi di questa fascia di età saranno presidiate dai pediatri. I servizi di Pediatria di Comunità stanno continuando a chiamare telefonicamente i ragazzi con patologie croniche e a eseguire loro la vaccinazione contro il Covid. La vaccinazione viene effettuata negli stessi ambulatori vaccinali, dove solitamente si recavano per la somministrazione degli altri vaccini