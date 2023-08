Quasi terminati i lavori di ripristino al supermercato del centro commerciale dopo l'alluvione

A quasi quattro mesi dalla terribile emergenza che ha colpito la Romagna, si avviano verso la conclusione i lavori di ripristino dell’Ipercoop presente nel centro commerciale Il Globo a Lugo. Lavori ai quali Coop Alleanza 3.0 ha dedicato importanti investimenti, complessivamente oltre 325 mila euro, perché - nonostante il piano terra e il piano superiore non siano stati danneggiati dall’alluvione - molti degli impianti che servono l’area di vendita, collocati al piano interrato, sono stati completamente compromessi.

Ad esempio, gli impianti elettrici e antincendio che servono il parcheggio e i motori degli ascensori che collegano il parcheggio sopraelevato all’Ipercoop sotterraneo - per il ripristino di questi è all’opera la proprietà dell’immobile - si trovavano nel sottosuolo e sono pertanto andati distrutti. Allo stesso modo, nonostante i banchi frigo presenti in negozio non abbiano subito alcun danno, tutte le macchine che li alimentano si trovano in appositi locali seminterrati e pertanto, fino a che la loro sostituzione non sarà completa, essi dovranno rimanere spenti. Per quanto riguarda questo ultimo aspetto, nell’attesa del completo ripristino - che si è prolungata a causa della difficoltà di reperire sia le nuove macchine sia la manodopera per installarle - l’area vendita è stata dotata di frigoriferi temporanei.

Rimane tuttavia ancora inagibile il parcheggio interrato, ed anche l’accesso al parcheggio posto al piano superiore è ancora vietato, dato che la società proprietaria dell’immobile non ha ancora completato la sostituzione degli ascensori che collegano l’area sopraelevata al negozio sottostante, che quindi non sarebbe possibile raggiungere in sicurezza.

Sono questi gli aspetti principali emersi nella visita durante la quale alcuni rappresentanti della Cooperativa, tra cui Mario Mazzotti, membro del Consiglio di Amministrazione di Coop Alleanza 3.0, il Presidente di zona soci Bassa Romagna, Michelangelo Vignoli, e Iolanda De Simone, direttrice regionale dell’area Romagna e Marche, hanno fornito al sindaco di Lugo, Davide Ranalli, un aggiornamento sul negozio.

A margine del sopralluogo, Ranalli ha dichiarato che si tratta di “un cantiere complesso per rendere nuovamente agibile in modo completo un punto vendita che dà lavoro a tante persone, conosciuto e frequentato dai lughesi. Ho partecipato a questa visita con piacere per testimoniare che l'Amministrazione Comunale è pienamente consapevole dell'importanza di queste opere di ripristino e si augura che si possano concludere al più presto. Un altro tassello di ritorno a una piena operatività per un punto vendita importante in città”.