Quattro anni dalla morte di Fabrizio Matteucci, la moglie: "In ogni passo che compiamo c'è un pezzo di te"

Ravenna non dimentica Fabrizio Matteucci, il compianto sindaco scomparso prematuramente quattro anni fa. Nell'anniversario della sua morte, un gruppo di amici e conoscenti si è ritrovato in Darsena, presso la panchina a lui dedicata, per un'iniziativa organizzata dal Partito Democratico di Ravenna. Presenti, tra gli altri, il sindaco Michele de Pascale, la parlamentare Ouidad Bakkali, il segretario comunale Pd Lorenzo Margotti, la vedova di Matteucci Simona Pepoli e il figlio Sayo.

"Ogni giorno la tua mancanza si fa sentire, ma in ogni passo che compiamo c'è un pezzo di te - scrive Simona Pepoli - Nei momenti di silenzio mi ritrovo a parlarti di Sayo o di quelle cose che ci facevano ridere tanto. E, in quei frangenti, mi sembra quasi di poter ascoltare la tua voce, di poter sentire la tua risata unica e inconfondibile. Non ci sentiamo mai soli grazie alla cintura di calore e affetto che ci circonda: ricordi, foto e abbracci condivisi da coloro che ti vogliono bene. Sono ponti. Mi torna in mente quel film di Truffaut, "Ne con te né senza di te", diceva la protagonista. E così camminiamo dentro ogni giorno, con te nell'eco di una risata o in un gesto di affetto. Un passo dopo l'altro, nelle mani il filo invisibile che ci unisce".

"A quattro anni dalla sua scomparsa, in questo luogo della Darsena di città a lui dedicato e chiamato “L’incontro”, una parola che parla molto di Fabrizio, rivolgiamo un pensiero più che mai affettuoso a Fabrizio Matteucci - ha detto il sindaco de Pascale - Lo ricordo come un uomo coerente, in grado di esprimere e praticare valori forti, ma allo stesso tempo originale e diverso in ogni circostanza, serio e risoluto quando era necessario esserlo, ironico e dissacrante quando le circostanze lo permettevano o lo richiedevano, di grande cuore. È stato un uomo delle istituzioni, e la sua azione da sindaco è ancora viva e presente in città, e fieramente un uomo di partito, nei confronti del quale ha sempre provato un fortissimo senso di orgoglio e di appartenenza, senza mai rinunciare a momenti di critica costruttiva. Per questo è bello e doveroso che oggi il suo partito lo ricordi, insieme ai suoi cari, ai suoi amici e alla sua comunità".