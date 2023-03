Quattro studentesse straniere a Ravenna per scoprire l'Italia fra mosaici, fenicotteri e cappelletti

Venerdì alle 18,30 negli spazi comunali di CittAttiva, le volontarie del Centro locale di Intercultura Ravenna e le famiglie ospitanti, si ritroveranno per salutare le quattro studentesse che hanno scelto Ravenna come destinazione per la “Settimana di scambio”, un 'esperienza organizzata dalle volontarie di Ravenna, dal 18 al 25 marzo. La quattro studentesse stanno infatti vivendo la loro esperienza annuale di studio in altre città italiane, ma per una settimana sono state ospitate da famiglie ravennati e hanno partecipato ad un programma molto intenso di eventi, intitolato “Mosaici e cappelletti”. Le studentesse durante la settimana, oltre ad aver frequentato diversi laboratori presso il Liceo Artistico Nervi-Severini, hanno visitato i monumenti Unesco, la Biblioteca Classense e pedalato a fianco dei fenicotteri nelle valli di Comacchio ed infine scoperto la nostra cucina attraverso un laboratorio di cappelletti organizzato con un’azdora romagnola. Venerdì è invece il momento dei saluti per Gam e Varis dalla Thailandia (ospiti dei centri Intercultura di La Spezia e Pavia), Geraldine dal Canada (ospitata dal centro di Udine) e Hannah dalla Danimarca (ospitata dal centro di Alessandria).