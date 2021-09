Quercia pericolosa abbattuta: riapre la scuola dell'infanzia

La scuola dell’infanzia Pasi sarà riaperta giovedì mattina. Nella giornata di mercoledì è stata abbattuta la quercia le cui condizioni avevano ieri determinato la scelta, da parte del Comune di Ravenna, di tenere chiusa la scuola nel primario interesse della sicurezza dei bambini e delle bambine e del personale.

L’albero, alto 30 metri e situato in un cortile privato, risultava fortemente inclinato verso la scuola dopo le piogge dei giorni scorsi e dal monitoraggio effettuato di conseguenza era emerso come non ci fossero le condizioni necessarie per permettere la regolare apertura della scuola. Le famiglie sono state avvertite della riapertura.

L’Amministrazione comunale è consapevole dei disagi loro arrecati e dispiaciuta, ma allo stesso tempo ha orientato le proprie decisioni sulla base del fatto che l’incolumità dei bambini e delle bambine non ammette sottovalutazioni. Il Comune ringrazia anche i Vigili del fuoco per il loro operato e il privato cittadino proprietario dell’albero per la collaborazione fattiva e per aver attivato prontamente i giardinieri per l'esecuzione dell'intervento.