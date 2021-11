Questo non è amore: Ravenna celebra la Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne

Anche Ravenna celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La giornata è legata alla data del 25 novembre, ma sono tanti gli eventi di riflessione che anticipano e seguono questo momento, per ricordare che l'odio e la violenza di genere vanno combattuti ogni giorno da ognuno di noi. Sul territorio ravennate arrivano anche quest'anno toccanti spettacoli e manifestazioni che cercano di sensibilizzare tutti i cittadini sull'importanza di questo tema che ci tocca più da vicino di quanto non pensiamo.

Giovedì mattina, in piazza del Popolo, gli studenti delle classi 5B e 4A del liceo artistico 'Nervi-Severini' hanno realizzato un pannello con scritte e disegni sul tema della violenza contro le donne, che è stato poi donato a Linea Rosa. Durante la mattinata è stato poi presentato il monumento 'Our Skin' dedicato alle donne, realizzato dal Collettivo Racconti Ravennati in collaborazione con il Comune di Ravenna e Cna Ravenna. L’opera musiva verrà posizionata appena possibile nel nuovo parco Francesca Da Polenta, ma mostrata in anteprima alla cittadinanza grazie a performance realizzate con l’aiuto dei licei classico, scientifico e artistico e dell'Istituto Tecnico Commerciale oltre che dell’artista ravennate Marinella Freschi.

“Solo nell’ultima settimana sono state 5 le donne uccise per mano di uomini - commenta la presidente di Linea Rosa Alessandra Bagnara - Un numero impressionante che conferma il triste primato di un femminicidio ogni 72 ore in Italia. Da trent’anni il nostro centro antiviolenza è in prima linea nella lotta a questa subdola piaga della società e finalmente, dopo quasi due anni di limitazioni, possiamo tornare tra la gente per chiedere loro aiuto in questa battaglia”.