Cambio ai vertici della Questura: il nuovo vicario è Paola Liaci

Da martedì Paola Liaci, primo dirigente della Polizia di Stato, ha assunto l’incarico di Vicario del Questore di Ravenna. Nel corso della mattinata il Questore di Ravenna Giusi Stellino ha presentato il nuovo Vicario al Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, e successivamente ai funzionari, al personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’interno impiegati in Questura.

Laureata in Giurisprudenza e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, abilitata alla professione forense, Liaci è entrata nella Polizia di Stato nel 1990. Nel corso della sua carriera ha prestato servizio presso la Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria e successivamente presso il Centro Operativo della Divisione Investigativa Antimafia dello stesso capoluogo. Nell’aprile del 2013 è stata trasferita in provincia di Modena, a Mirandola, ove ha diretto il Commissariato di Polizia fino al gennaio 2015, quando ha assunto la direzione della Divisione Anticrimine della Questura di Modena, incarico che ha lasciato nell’agosto del 2017 per dirigere la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Parma, mentre nel luglio del 2020 si è insediata ad Arezzo quale Vicario del Questore.