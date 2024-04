Raccolta dell’amianto e dei rifiuti post-tornado: scade il Qr code per prenotare il ritiro

Scade il 30 aprile il QR Code attivato il 1° agosto scorso per richiedere il ritiro dei rifiuti prodotti dal fortunale. Tale modalità era stata attivata per raccogliere tutte le richieste di ritiro dei rifiuti da costruzione e demolizione, pericolosi (amianto compreso) e altro materiale pseudo edile, notevolmente aumentato a seguito del fortunale che il 22 luglio 2023 ha colpito alcune zone della provincia di Ravenna.

Dal 1° maggio in poi quindi non sarà più possibile richiedere nuovi interventi con il QR Code, ma Hera completerà entro il 30 giugno le sole richieste di ritiro pervenute entro il termine suddetto. I cittadini che avranno necessità di smaltire rifiuti derivanti dal fortunale potranno fare richiesta attraverso il Servizio Clienti Hera 800 999 500, numero verde gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18. Si ricorda che è vietato contattare Hera per richiedere il ritiro dei rifiuti prodotti dalle ditte durante le lavorazioni effettuate a casa delle utenze domestiche.