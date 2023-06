Raccolta dei rifiuti a Faenza: isole ecologiche temporanee e info point per ritirare i nuovi contenitori

Superata la fase più critica provocata dall’ondata straordinaria di maltempo del mese di maggio, a Faenza è il momento di riorganizzare la raccolta dei rifiuti a partire nelle zone maggiormente danneggiate dall’alluvione: Borgo Durbecco, via Lesi, Borgotto, via Lapi e nella zona dell’Orto Bertoni. In queste cinque zone si stima siano oltre 7mila le utenze colpite e oltre 5mila i contenitori per il porta a porta persi o danneggiati, oltre a 60 isole ecologiche di base fortemente danneggiate (40 nelle zone residenziali e 20 nel Borgo Durbecco). Per far fronte all’emergenza e venire incontro alle esigenze di famiglie e attività, la raccolta straordinaria casa per casa è ancora in vigore in tutto il territorio di Faenza e resterà attiva finché la Protezione Civile non consentirà l'agibilità in tutto il territorio comunale.

32 isole ecologiche stradali temporanee

Nel Borgo Durbecco, via Lesi, Borgotto, via Lapi e all’Orto Bertoni si stanno allestendo 32 isole ecologiche stradali temporanee a disposizione dei cittadini fino a quando la situazione non si sarà normalizzata: 4 nel Borgo Durbecco, 6 nella zona di via Lesi, 7 nel Borgotto, 8 nella zona di Lapi e 7 nella zona Orto Bertoni.

- Borgo Durbecco: tre in viale Cimatti (ai civici 1, 8 e 16) ed una in via Silvio Pellico 3; sono inoltre state recuperate le seguenti 11 isole ecologiche di base, già esistenti e quindi definitive, nelle zone servite dal porta a porta misto: una in via Piazza 2, una in via Pantoli 1, due in via Silvio Pellico (ai civici 65 e 11), una in via Carchidio 3 (presso le scuole medie), due in corso Europa (ai civici 47 e 120), due in via Zauli Naldi (ai civici 3 e 8) e due in via Forlivese (civici 11 e 31)

- Zona via Lesi: una in via Alcide De Gasperi 53, due in via Fratelli Rosselli (ai civici 13 e 22), una in via Testi 18 e due in via Aldo Lesi (ai civici 9 e 17)

- Zona Borgotto: una in via Ponte Romano 30, una in via delle Ceramiche 16, una in via Domenico Lama 4, una in via Fratelli Bandiera 18, una in via Michele Chiarini 13, una in via Giovanni dalla Valle 7 e una in via Camangi 19

- Zona via Lapi: quattro in via Lapi (ai civici 16, 23, 35 e 115), una in via Argnani 69, due in via Calamelli (ai civici 1 e 66) e una in via Renaccio 111

- Zona Orto Bertoni: quattro in via Bertoni (ai civici 12, 62, 119, 166) e tre in via Lacchini (ai civici 39, 150 e 206).

Nove info point dal 1 al 15 luglio per il ritiro dei kit

Durante i primi tre week end di luglio saranno a disposizione dei cittadini, che hanno perso le dotazioni o sono state danneggiate dall’alluvione, nove info point, dove è possibile ritirare i nuovi bidoncini per il porta a porta nelle seguenti date/orari:

- sabato 1° luglio: due infopoint in contemporanea (piazza Lanzoni a Borgo Durbecco e piazzetta angolo vie Bettisi/Mazzanti in zona via Lapi) ore 10.30 - 16.30;

- domenica 2 luglio: due infopoint in contemporanea (piazza Lanzoni nel Borgo Durbecco e parcheggio via Bice Montuschi in zona via Lesi) ore 10.30 - 16.30;

- sabato 8 luglio: due infopoint in contemporanea (piazza Lanzoni a Borgo Durbecco e piazzetta di via Bertoni nella zona dell’Orto Bertoni) ore 10.30 - 16.30;

- domenica 9 luglio: un infopoint (parcheggio via Giovanni della Valle zona via Chiarini) ore 10.30 - 16.30;

- sabato 15 luglio: due infopoint in contemporanea (piazzetta angolo vie Bettisi/Mazzanti in zona via Lapi e parcheggio via Bice Montuschi in zona via Lesi) ore 10.30 - 16:30.

Come richiedere i nuovi contenitori per il porta a porta

I nuovi contenitori si possono richiedere con le seguenti modalità, a seconda del tipo di utenza:

- per famiglie e aziende che devono ritirare bidoncini fino a 40 litri: Stazione ecologica di via Righi 6, aperta con orario potenziato fino al 7 luglio, tutti i giorni (compresa la domenica) dalle 8 alle 20;

- per contenitori superiori a 40 litri (grandi volumetrie), le attività possono fare richiesta tramite e-mail differenziatafaenza2021@gruppohera.it, oppure contattando il numero verde 800 999 500, a cui seguirà la consegna da parte del personale incaricato da Hera;

- per i condomini: gli amministratori possono richiedere la sostituzione dei contenitori condominiali già concordati solo tramite e-mail: amm.condomini.faentino@gruppohera.it (non verranno prese in considerazioni richieste fatte dai singoli cittadini).

I cittadini costretti a trasferirsi per l’inagibilità della loro abitazione devono segnalare l’indirizzo del nuovo domicilio all’ufficio Tari del Comune per poter aumentare le dotazioni nella dimora provvisoria. Lo sportello TARI di Faenza (piazza del Popolo 31) e tutti gli sportelli territoriali nei Comuni dell’Unione ricevono preferibilmente su appuntamento. Per qualunque informazione è possibile telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18 ai numeri 800 213 036 (gratuito da numero fisso), 199 179 964 (a pagamento da cellulare), oppure inviare una email a tassarifiuti.romagnafaentina@municipia.eng.it