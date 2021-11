Raccolta dei rifiuti, in programma degli incontri pubblici per verificare l’andamento del nuovo servizio

A distanza di circa sei mesi dall’introduzione della nuova modalità di raccolta differenziata dei rifiuti a Milano Marittima, sono stati organizzati degli incontri con cittadini e operatori per verificare l’andamento del nuovo modello.

Il primo incontro è in programma lunedì 22 novembre alle ore 20 alla scuola G. Mazzini, in via Jelenia Gora. L’assemblea, riservata alle utenze domestiche, è organizzata in collaborazione con il Consiglio di zona n. 2 Milano Marittima-Di Vittorio. Il 3 dicembre è invece in programma l’assemblea con gli operatori economici, organizzata in collaborazione con le Associazioni di categoria.

Agli incontri parteciperanno rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Cervia e di Hera. Si ricorda che per partecipare alle assemblee è obbligatoria la mascherina e il Green Pass.