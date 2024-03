Un bel gesto per i bimbi meno fortunati: parte la raccolta delle uova di Pasqua

Nell'ambito del progetto "Un uovo di Pasqua anche per noi" a cura dello Sportello del Sorriso di Via Grado, giunto alla sua quarta edizione, il presidente Charles Tchameni Tchienga della Onlus Il Terzo Mondo ODV lancia una campagna di raccolta delle Uova di Pasqua con l'obiettivo di regalare anche quest’anno il sorriso ai numerosi bambini di Ravenna e provincia che frequentano lo Sportello del Sorriso e la felicità a 344 famiglie indigenti. La raccolta avrà luogo a partire da mercoledì 20 fino a venerdì 29 marzo nella sede di via Grado 30. Lo Sportello è aperto al pubblico tutti i mercoledì e venerdì dalle ore 15:30 alle ore 18:30. Oppure chiamando il numero telefonico 388 880 4173.

Le Uova di Pasqua raccolte verranno distribuite gratuitamente e direttamente alle famiglie indigenti già da sabato 30 marzo dalle ore 10:30 alle ore 13:00 presso lo Sportello del Sorriso, sede operativa della Onlus. "Come di consueto, conto sulla generosità contraddistinta degli italiani in generale ed in particolare dei ravennati, per regalare anche quest’anno il sorriso ai bambini e alle bambine meno fortunati che frequentano Sportello del Sorriso", ha concluso Tchameni.