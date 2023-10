Raccolta di materiale scolastico: penne e quaderni consegnati a 500 studenti in difficoltà

Si è appena conclusa l'11esima edizione del progetto "Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola" coordinato dall'assessorato ai Servizi sociali in collaborazione con la Consulta ravennate delle associazioni di volontariato per permettere alle famiglie in difficoltà di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico completo e adeguato. Il progetto ha visto la partecipazione attiva di Associazione genitori Arci, Auser volontariato Ravenna, Associazione sportiva Pietro Pezzi, Avvocato di strada, Casa delle donne, Centro di ascolto Caritas, Croce rossa italiana, Comitato cittadino antidroga, R.C. Mistral protezione civile, Punto d'incontro francescano.

Il numero complessivo di famiglie a cui è stato consegnato il materiale è di 257 (209 in città e 48 nel forese) per complessivi 491 studenti (440 in città e 91 nel forese) studenti dalla scuola primaria di primo e secondo grado e scuola superiore. Sono state raccolte anche offerte in denaro per un totale di oltre 8mila euro grazie a diversi eventi e soggetti che hanno partecipato al progetto donando denaro o materiale scolastico: concerto di Capodanno; privati cittadini; Punto d'incontro francescano; Lions Club Ravenna Padusa; Lions Club Bisanzio; Lions Club Ravenna Host; Cgil; Terminal Container Ravenna; Comune di Ravenna.

“Nonostante i rincari del materiale scolastico in genere, che pesano non poco sulle famiglie, e ancor più sulle famiglie numerose o che vivono in condizioni di disagio, nonostante le difficoltà del momento e l'incertezza che frena la fiducia, nonostante siano ancora aperte le ferite lasciate dall'alluvione del maggio scorso, che solo a Ravenna hanno interessato migliaia di famiglie ed aziende - dichiara l'assessore ai Servizi sociali Gianandrea Baroncini - l'adesione al progetto, la solidarietà delle persone, l'impegno dei volontari e delle assistenti sociali, è andata oltre le nostre aspettative, raccogliendo complessivamente più donazioni, sia in denaro che in articoli di cancelleria, dello scorso anno. A tutti vanno i nostri più sinceri ringraziamenti. Va inoltre segnalato che anche quest'anno hanno collaborato alcune cartolerie: Girogirotondo, Salbaroli, La Politecnica e Tecnodesign, alle quali va il più sincero ringraziamento per la disponibilità dimostrata”.

Tanti sono stati i volontari hanno provveduto ad inventariare tutto il materiale ricevuto in pochissimo tempo, preparandolo poi per la distribuzione, secondo criteri basati sul tipo di scuola e classe frequentata. Come già fatto gli scorsi anni, c'è stata una particolare attenzione ai bimbi e ragazzi che hanno iniziato un nuovo ciclo di studio, prima classe della scuola elementare e della scuola media, consegnando loro anche uno zaino.

La distribuzione, in città, è iniziata l'11 settembre e si è conclusa il 21 settembre. Quest'anno sono stati utilizzati i locali messi a disposizione dal Servizio decentramento in via Landoni n.2. La distribuzione è stata fatta anche nelle sedi decentrate di Castiglione, San Pietro in Vincoli, Piangipane e Sant'Alberto, dall'Associazione Auser volontariato Ravenna. Hanno collaborato: Avvocato di strada, Punto d'incontro francescano, Movimento adulti scout cattolici italiani, Banca del tempo, CittAttiva, Casa delle donne, RC Mistral.

La raccolta del materiale scolastico si è tenuta nella giornata di venerdì 1 settembre nel supermercato Conad delle Bassette, sabato 2 settembre i alcuni supermercati Conad e Famila della città e nei supermercati Conad del forese delle località di Sant'Alberto, Piangipane, San Pietro in Vincoli, Porto Fuori e Punta Marina, con il supporto delle associazioni di volontariato che distribuivano materiale informativo e raccoglievano gli articoli donati. Infine, sabato 9 settembre le associazioni R.C. Mistral e Associazione genitori Arci hanno effettuato la raccolta nei supermercati Extracoop e Coop Teodora e Faentina.

Per coloro che volessero continuare a contribuire è sempre possibile effettuare donazioni in denaro. La Consulta del volontariato Comune di Ravenna ODV mette a disposizione il proprio conto corrente, creando un centro di costo specifico per chiunque volesse contribuire con donazioni in denaro tramite bonifico bancario sul c/c della Banca BCC ravennate, forlivese e imolese di viale Berlinguer 12, intestato alla Consulta del volontariato Comune di Ravenna ODV (IBAN: IT89G0854213104037000100917) con la causale “Progetto tutti i bambini vanno a scuola”.