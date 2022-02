Raccolta differenziata, al via la consegna dei calendari per il porta a porta integrale

Parte lunedì per i residenti dei centri storici di Cotignola, Lugo e Bagnacavallo la consegna dei calendari per il nuovo servizio di raccolta rifiuti porta a porta integrale, che partirà il 28 marzo.

Come e dove cambierà il sistema di raccolta dei rifiuti

Il sistema integrale prevede il ritiro a domicilio in giorni e orari prestabiliti di tutte le tipologie di rifiuti e coinvolgerà oltre 6.200 utenze, che hanno già ricevuto le dotazioni necessarie per il porta a porta. Il cambiamento da sistema stradale a porta a porta integrale riguarderà solo 527 utenze del centro storico di Cotignola, mentre per i residenti in quelli di Lugo (4.310 utenze) e Bagnacavallo (1.510 utenze), già serviti dal sistema domiciliare integrale, si tratterà solo di un parziale adeguamento dei contenitori e di seguire un nuovo calendario di raccolta. A Lugo, oltre a quello del centro storico, cambierà anche il calendario di raccolta della Consulta Ovest, i cui residenti (1.873 utenze) hanno già in dotazione i contenitori adeguati. Per tutti i Comuni ci sarà una grande novità: le lattine andranno raccolte assieme alla plastica, mentre il vetro andrà raccolto separatamente.

Gli obiettivi del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti

La riorganizzazione mira ad aumentare la raccolta differenziata, per recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, come organico, plastica, vetro, carta, che restano risorse preziose per l’ambiente: l’obiettivo da raggiungere per la Bassa Romagna è il 79%, come previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti. Attualmente, la percentuale di raccolta differenziata è attorno al 67% a Bagnacavallo, mentre a Cotignola e a Lugo è circa il 61%.

I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi

Per eventuali richieste di chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è possibile contattare il Servizio Clienti Hera 800.999.500 per le famiglie e 800.999.700 per le aziende (numeri verdi gratuiti, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18). Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito di Hera e l’app Il Rifiutologo.