Raccolta differenziata, continuano gli info point sul servizio porta a porta

Viene prorogata fio al 31 luglio la presenza dei punti fissi infrasettimanali di Marina di Ravenna e Lido Adriano per informazioni e per il ritiro kit per il porta a porta, partito il 6 giugno scorso, nei Lidi Ravennati. I due punti fissi di distribuzione kit, sono a disposizione dei cittadini dalle 16.00 alle 20.00 nelle seguenti giornate: quello di Lido Adriano il lunedì e mercoledì in via Botticelli 4, presso ristorante La Pritona, mentre quello di Marina di Ravenna il martedì presso il centro sportivo in via del Marchesato 16.

Come funziona il porta a porta nei Lidi Ravennati

La raccolta domiciliare è di tipo misto o integrale, a seconda dell’area interessata e del tipo di utenza. Per quasi 20 mila utenze domestiche di Marina Romea, Porto Corsini, Marina di Ravenna, Punta Marina e Lido Adriano la raccolta stradale dei rifiuti urbani è trasformata in porta a porta ‘misto’, che prevede la raccolta a domicilio di indifferenziato e organico in giorni e orari prestabiliti e stradale per tutti gli altri rifiuti. Per i cittadini di Casalborsetti, Lido di Classe e Lido di Savio, già serviti dal porta a porta misto, e di Lido di Dante, già organizzato con il porta a porta integrale, sono previsti invece un adeguamento dei contenitori e alcune piccole variazioni del calendario di raccolta, che partiranno sempre il 6 giugno.

Per le 1.650 utenze non domestiche di tutti i Lidi la raccolta domiciliare è di tipo integrale, che riguarda di tutti i tipi di materiali (organico, carta/cartone, plastica, vetro e indifferenziato). Per tutte le zone sopra elencate c’è una grande novità: le lattine andranno raccolte assieme alla plastica, mentre il vetro andrà raccolto separatamente.

L’obiettivo della riorganizzazione è aumentare la raccolta differenziata e raggiungere il 70%, come previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti, per recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, come organico, plastica, vetro, carta, che restano risorse preziose per l’ambiente. Dopo più di un mese dall’avvio del servizio di raccolta porta a porta, la settimana scorsa è stata completata la rimozione dei contenitori stradali di indifferenziato e organico, per tanto è indispensabile che ogni utenza si doti del kit di contenitori domiciliari.

Rimangono i punti fissi dove ritirare i kit per il porta a porta nel week end fino al 13 agosto

Per i cittadini non presenti al momento della consegna casa per casa del kit di raccolta (composto dal calendario con le informazioni/regole sul servizio e dai contenitori) da parte degli incaricati di Hera, sarà possibile ritirare il materiale anche presso i seguenti punti di distribuzione fino al 13 agosto:

-sabato dalle 09.00 alle 12.00: Marina di Ravenna, presso Centro Sportivo via del Marchesato 16; dalle 14.30 alle 17.30: Porto Corsini presso Pro-Loco via Po 29/A

-domenica dalle 09.00 alle 12.00: Lido di Savio, presso Lido di Savio Village piazza Forlimpopoli 1; dalle 14.30 alle 17.30: Lido Adriano presso Ristorante La Pritona, via Botticelli 4.

Le utenze non domestiche, per avere i contenitori possono inviare una mail differenziataravenna2021@gruppohera.it o contattare il Servizio Clienti, 800 900 700 attivo da lunedì a venerdì 8.-22, sabato 8 -18.