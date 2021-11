Raccolta differenziata in forte aumento a Cervia grazie al porta a porta

Le attività di Hera per migliorare la raccolta differenziata e promuovere una gestione responsabile dei rifiuti a Cervia stanno dando ottimi risultati, grazie soprattutto al porta a porta. La modifica del servizio di raccolta rifiuti, che prevede la combinazione di sistema misto (indifferenziato e organico) e integrale (tutti i tipi di rifiuti), coinvolge ad oggi oltre 13.600 utenze fra domestiche e non domestiche, e nei primi 9 mesi del 2021 ha registrato, nelle zone già servite dal porta a porta, aumenti medi di 7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2020. Ma il vero boom si è evidenziato nelle nuove zone, dove le percentuali vanno da un minimo del 68,1% di Milano Marittima (7.495 utenze) al 80% di Villa Inferno-Cannuzzo-Pisignano (1.512 utenze) fino al 85% di Savio residenziale-Montaletto-Visdomina-Bigatta (1.045 utenze).

L’’obiettivo della riorganizzazione del servizio è quello di aumentare la raccolta differenziata fino ad arrivare al 70% previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti, per recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, come organico, plastica, vetro, carta, che restano risorse preziose per l’ambiente. Nonostante il dato sulla raccolta differenziata subisca oscillazioni stagionali, soprattutto a causa del grande afflusso turistico e di proprietari di seconde case, per il 2021 si apprezza un significativo aumento di raccolta differenziata proprio nei mesi centrali estivi per via dell’attivazione dei nuovi servizi a Milano Marittima. Riferendosi alle medie mensili di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale, da giugno in poi l’aumento va dal 51,4% del giugno 2020 al 56,1% del 2021; luglio dal 46,2% al 57,2% ((+ 11 punti percentuali), confermato anche in agosto, dove nel 2021 si è registrato un 53,9% contro il 43,2% dell’anno scorso (+ 10,7 punti).