Raccolta differenziata, parte il nuovo sistema porta a porta: coinvolgerà quasi 20 mila famiglie

Continuano le attività informative, organizzate da Hera in collaborazione con l’Amministrazione comunale, sul nuovo sistema di raccolta porta a porta, che parte da mercoledì per quasi 20 mila utenze dei Lidi Ravennati di Marina Romea, Porto Corsini, Marina di Ravenna, Punta Marina e Lido Adriano.

Gli incontri online e in presenza

L’ultimo incontro in modalità online è mercoledì dalle ore 18.30 alle 20.00: ci si potrà collegare da casa, attraverso il proprio computer tablet o cellulare, andando sul sito di Hera dove sono pubblicate le informazioni per accedere ai meeting.

Questi, invece, gli ultimi 3 incontri in presenza (inizio ore 20.30): giovedì 7 aprile a Marina di Ravenna nella Parrocchia San Giuseppe, via Tito Speri 20 (80 posti); 11 aprile a Lido Adriano nel Ristorante La Pritona, Via Botticelli 4 (100 posti); 12 aprile a Punta Marina Terme nella sala "Cooperativa Nuova Resistenza", via dei Navigatori 31 (capienza 100 posti).

Si suggerisce di recarsi all’assemblea a seconda del luogo di residenza. In caso di superamento del limite di posti, occorrerà recarsi ad un incontro in data successiva oppure partecipare ad una delle tre assemblee online. L’accesso agli incontri sarà vincolato alle misure di prevenzione Covid: distanziamento sociale, Super Green pass) e dispositivi di protezione individuale (mascherina Ffp2).

Come funziona il porta a porta nei Lidi e la nuova raccolta plastica/lattine

La raccolta domiciliare sarà di tipo misto o integrale, a seconda dell’area interessata e del tipo di utenza. Per quasi 20 mila utenze domestiche di Marina Romea, Porto Corsini, Marina di Ravenna, Punta Marina e Lido Adriano la raccolta stradale dei rifiuti urbani sarà trasformata in porta a porta ‘misto’, che prevede la raccolta a domicilio di indifferenziato e organico in giorni e orari prestabiliti e stradale per tutti gli altri rifiuti.

Per i cittadini di Casalborsetti, Lido di Classe e Lido di Savio, già serviti dal porta a porta misto, e di Lido di Dante, già organizzato con il porta a porta integrale, sono previsti invece un adeguamento dei contenitori e alcune piccole variazioni del calendario di raccolta, che partirà sempre il 6 giugno.

Per le 1.650 utenze non domestiche di tutti i Lidi la raccolta domiciliare sarà di tipo integrale, che riguarda di tutti i tipi di materiali (organico, carta/cartone, plastica, vetro e indifferenziato). Per tutte le zone sopra elencate ci sarà una grande novità: le lattine andranno raccolte assieme alla plastica, mentre il vetro andrà raccolto separatamente.

I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi

Per eventuali richieste specifiche o per chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è possibile contattare la mail dedicata differenziataravenna2021@gruppohera.it, il numero del Servizio Clienti Hera 800.999.500 per le famiglie o 800.999700 per le attività (numeri verdi gratuito, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18). Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito di Hera e l’app Il Rifiutologo.