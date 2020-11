Raccolta differenziata, si procede al ritiro dei kit porta a porta

Prosegue il progetto di rinnovo del sistema di raccolta rifiuti: nelle zone di Borgo Montone, Classe e Ponte Nuovo residenziale dal 30 novembre la raccolta stradale sarà trasformata in porta a porta ‘misto’, che prevede la raccolta domiciliare di indifferenziato e organico in giorni e orari prestabiliti, mentre quella di carta/cartone, plastica, vetro e sfalci-potature rimane stradale presso le isole ecologiche di base (IEB).

Nelle zone di Fornace Zarattini, Consar, Porto, e Zona Artigianale di Ponte Nuovo, sempre dal 30 novembre partirà invece il sistema porta a porta ‘integrale’, che prevede la raccolta domiciliare di tutte le tipologie di rifiuti.

L’obiettivo della riorganizzazione del servizio è di aumentare la raccolta differenziata, per recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, come organico, plastica, vetro, carta, che restano risorse preziose per l’ambiente: attualmente nel territorio comunale di Ravenna la percentuale di raccolta è circa del 61%, mentre l’obiettivo da raggiungere è il 70%, come previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti.

Le utenze interessate complessivamente dai nuovi servizi sono circa 6200, di cui circa 1000 non domestiche: in ottobre il personale incaricato da Hera ha consegnato a tutte le famiglie il kit standard (composto da contenitori e calendario) per la raccolta differenziata, mentre alle attività sono stati consegnati i contenitori definiti in base alla tipologia di utenza e alle verifiche effettuate.

Per chi non è stato trovato in casa, per il ritiro del Kit di raccolta da domani e per due sabati consecutivi sono a disposizione dalle 8 alle 12 degli appositi infopoint: sabato 7 novembre al Parco di Borgo Montone di via Sebino e davanti Centro Commerciale Mir di via Maestri del lavoro 12/A a Fornace Zarattini e il 14 novembre al Parco Antica Pesa di Classe e al Villaggio del Fanciullo di via del Pino 102/104 a Ponte Nuovo.

Hera ricorda che la dotazione dei contenitori per il porta a porta è indispensabile per poter usufruire correttamente del servizio e che i kit si possono sempre ritirare presso tutte le stazioni ecologiche, il cui elenco è consultabile sul Il Rifiutologo o sul sito di Hera.