Casa di riposo distrutta dall'alluvione: la nipote di un'ospite lancia una raccolta fondi

Tra i tanti edifici distrutti dall'alluvione dello scorso maggio c'è anche la casa di riposo Don Carlo Cavina di via Petrarca a Lugo, che si trova in difficoltà perché deve sostenere una spesa molto elevata per ripristinare gli impianti tecnici, danneggiati dal fiume di acqua e fango che ha invaso il seminterrato fino al soffitto.

Si parla di un importo che supera i 100.000 euro e riguarda in particolare gli ascensori, i cui motori devono essere sostituiti. Nella gestione della casa di riposo gli ascensori sono essenziali, perché il 90% degli ospiti vive in sedia a rotelle; per quasi due mesi, durante il blocco di tutti e tre gli ascensori, gli ospiti del primo e secondo piano sono sempre rimasti al loro piano, vivendo tra la stanza da letto e la sala da pranzo, con inevitabili ricadute negative sul benessere individuale per l'impossibilità di scendere al piano terra, dove abitualmente si svolgono le attività comuni, e raggiungere l'ampio giardino.

"La Comunità delle Suore che gestisce la casa, non ha abbastanza denaro per affrontare questi costi - spiega Manuela Simoni, nipote di una delle ospiti del centro, che ha aperto una raccolta fondi per aiutare la casa di riposo - La Congregazione religiosa Suore Figlie di San Francesco di Sales a cui la Comunità appartiene non copre queste spese, che rientrano nella gestione diretta della Casa di riposo. Così, dopo aver dato un piccolo contribuito personale insieme a mia figlia Laura, ho sentito che dovevo fare qualcosa di più per la Comunità delle Suore e degli operatori della Don Cavina, per testimoniare concretamente la mia grande riconoscenza per il loro impegno verso la mia zia. E per la dedizione, la cura e l’affetto avuti per la mia mamma durante il suo breve tempo nella casa e durante il tempo della sua malattia in ottobre-novembre 2020. I fondi che raccoglieremo insieme saranno usati per pagare le spese per la riparazione degli ascensori e per la sostituzione di tutti gli altri oggetti irrecuperabili".

La casa di riposo riceverà i fondi raccolti (al momento poco meno di 3000 euro su un obiettivo di 100mila) tramite un bonifico bancario "che io farò settimanalmente, immediatamente dopo aver spostato gli importi raccolti tramite Gofundme al mio conto corrente - continua Manuela - Sarà mia cura seguire scrupolosamente tutto il percorso di questa campagna e aggiornare i donatori sui risultati raggiunti. Ci ho pensato a lungo e mi sono detta che l’unione fa la forza e il coinvolgimento di tanti disposti a dare un contributo, piccolo o grande, può raggiungere risultati davvero elevati".