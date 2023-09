Prima l'alluvione e poi il tornado: una raccolta fondi per ridare un tetto a Carolina, l'appello in tv

Qualche settimana fa vi abbiamo raccontato la drammatica storia di Carolina, 46enne di Voltana di Lugo disabile dalla nascita - a causa di una tetraparesi spastica che le impedisce di deambulare agevolmente - colpita da una doppia tragedia: prima, a maggio, l'auto del marito è stata distrutta dall'alluvione; poi, a luglio, il tornado ha scoperchiato il tetto della loro piccola casetta, acquistata con molti sacrifici.

Per questo un amico di infanzia di Carolina ha avviato una raccolta fondi per cercare di raccogliere la somma richiesta per la riparazione del tetto. Attualmente sono stati raccolti circa 4600 euro su un obiettivo di 8000, necessari per riparare il tetto.

E la storia di Carolina è stata al centro di un servizio del TgR Emilia-Romagna della Rai, che ha voluto dedicarle un approfondimento per cercare di fare arrivare la sua storia a quante più persone possibile per aiutare lei e la sua famiglia. A questo link è possibile vedere il servizio Rai.