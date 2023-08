Il tornado distrugge il tetto di Carolina, disabile che vive in 30 metri quadri con marito e figlio: "Aiutateci"

Carolina è una splendida donna. Carolina è dolce, è sempre sorridente, è tenace e non si arrende mai. È una vera forza della natura e ama la vita alla follia. Carolina ha 46 anni e ha una disabilità fin dalla nascita, a causa di una tetraparesi spastica che le impedisce di deambulare agevolmente. Nonostante ciò, è del tutto autonoma negli spostamenti: in casa riesce a muoversi in posizione eretta facendo brevi tratti appoggiandosi qua e là, mentre all’esterno si sposta a bordo del suo inseparabile scooter elettrico a 4 ruote.

La sua disabilità non l'ha mai fermata nel cercare di costruirsi una vita "normale" e, da adulta, una famiglia, tanto che 12 anni fa si è sposata con Hussein. I due hanno avuto un figlio che ora ha 10 anni e sono riusciti, con molti sacrifici, a comprarsi un piccola casetta a Voltana. Ma il loro nido d'amore, di appena 30 metri quadri, già nel 2021 durante un'ispezione della Polizia locale è stato dichiarato non conforme per insufficienza di superficie utile abitabile. In effetti in tre dormono nella stessa camera, hanno un cucinotto non abitabile, una piccola saletta per pranzare, un ripostiglio e un bagno talmente piccolo che Carolina non riesce neppure a entrare nel box doccia con il deambulatore che le serve per reggersi in piedi.

Le sue piccole grandi certezze, però, sono state letteralmente spazzate via in questo anno difficile: prima ha perso la mamma, per la quale sta ancora pagando le spese per il funerale; poi suo marito, che aveva trovato lavoro in un'azienda di Bagnacavallo, ha perso l'auto sommersa dall'alluvione - nel momento più critico del maltempo lui si trovava al lavoro per un turno notturno, mentre Carolina e il figlio sono stati evacuati in via precauzionale -, e la famiglia è stata costretta a comprarne un'altra, una piccola auto usata acquistata con i pochi soldi che erano riusciti a mettere da parte.

Ma tutto questo non bastava: il tornado che qualche settimana fa si è abbattuto anche nella zona di Voltana ha dato il colpo finale a questa famiglia. Il tetto della loro casetta si è scoperchiato. "Per fortuna il solaio ha tenuto, altrimenti non ero qui a raccontare la mia storia, visto che durante il tornado ero nel letto proprio sotto al tetto - racconta Carolina - I Vigili del fuoco stanno rilasciando un provvedimento esecutivo, al momento anche quando piove si asciuga in fretta grazie alle temperature calde, ma tra un mese cosa faremo? Per riparare il tetto servono 8000 euro, ma noi abbiamo dovuto usare i pochi soldi che avevamo per comprare l'auto. Ci hanno detto di andare da mio babbo, che vive in affitto in una casetta e che è disabile come me, per cui da lui non c'è proprio lo spazio per muoverci, fa già fatica lui con la sua carrozzina".

Per questo un amico di infanzia di Carolina ha avviato una raccolta fondi per cercare di raccogliere la somma richiesta per la riparazione del tetto. "I fondi raccolti andranno direttamente a Carolina, nessun intermediario, e documenteremo a tutti coloro che hanno contribuito il progresso dei lavori e le fatture - scrivono gli amici nella raccolta fondi - La vita non ha aiutato Carolina, ma noi possiamo farlo". Con una donazione di 20 euro, si donano "virtualmente" 4 tegole di tetto. Con una da 80, un metro quadro di tetto. Attualmente sono stati raccolti poco più di 2000 euro, ne mancano meno di 6000 per poter donare un nuovo tetto alla casetta di Carolina.

Una volta sistemato il tetto, però, la famiglia vorrebbe riuscire a trovare una casa un po' più grande per poter vivere dignitosamente. "Nello sgabuzzino di casa avevamo ricavato una cameretta per nostro figlio, ma essendo sotto ai 5 metri quadri la Polizia locale ce l'ha fatta smontare - racconta ancora la donna - Il bagno poi è sotto ai tre metri quadri: io non riesco a entrare nel box doccia con il deambulatore, per cui per lavarmi devo sforzarmi a stare in piedi sorretta da mio marito. Siamo persone come tutte le altre e vorremmo mantenere anche noi un minimo di dignità. Ho fatto richiesta per avere una casa popolare, avendo un Isee di appena 3000 euro, ma attualmente siamo 84esimi in posizione. Capisco che ci siano tante famiglie sfrattate, ma anche noi disabili non siamo da meno".

"A differenza di molte famiglie che vorrebbero una casa popolare a Lugo, a Carolina andrebbe benissimo rimanere a Voltana, perché si trova benissimo in quella comunità e perché riesce a spostarsi senza alcuna difficoltà su strade e ciclabili in quel paese - spiega il docente e consigliere comunale Davide Solaroli, che si è interessato alla storia di Carolina - I problemi per lei sorgono quando deve giungere a Lugo, ad esempio per recarsi ai servizi sociali, in quanto mancano pullman in cui poter accedere con il suo scooter ed è quindi costretta a venire a Lugo in treno. Ma quel treno deve prima portarla a Ravenna e poi da Ravenna venire a Lugo. Morale della favola: due ore di treno all’andata e due ore di treno al ritorno. Senza considerare che a Lugo non funzionano mai gli ascensori, per cui ogni volta che ci deve venire deve prima contattare le Ferrovie dello Stato per comunicare il suo spostamento, in modo che provvedano a far giungere il suo treno sul binario 1 anziché sul binario 2 come avviene invece abitualmente. Mi sono impegnato con loro a scrivere un’apposita interrogazione a sindaco e giunta del Comune di Lugo per cercare di comprendere come sia possibile che, in una società civile e progredita come la nostra, non si riesca a dare una mano e a prendersi cura di una famiglia così in difficoltà e per tentare ogni possibile strada per far sì che ottengano al più presto l’abitazione che credo meritino".