La piccola Sara interrompe la chemio. Una lista di desideri per realizzare i suoi sogni

Da anni vi raccontiamo l'evolversi della storia di Sara Cantagalli, la bimba faentina di 5 anni alla quale tre anni fa è stato diagnosticato un raro tumore, un neuroblastoma al quarto stadio. Sara ha sempre combattuto con tutte le forze contro questo "mostro", sottoponendosi a centinaia di sedute di chemioterapia, radioterapia e interventi vari, sempre accompagnata da babbo Mattia e mamma Maria, che per starle accanto hanno dovuto rinunciare al lavoro.

Purtroppo di recente le condizioni di Sara sono peggiorate, tanto che è stato deciso di interrompere la chemioterapia e di continuare solo con i farmaci per aiutarla a stare meglio. I medici, infatti, hanno spiegato ai genitori che la sua malattia ha iniziato a fare resistenza alla chemio, e appesantire la terapia servirebbe solo a fare stare peggio la piccola.

Così i genitori di Sara hanno pensato, insieme al volontario 'Il babbo natale dei bambini' che da tempo la segue assiduamente, di far trascorrere a Sara il tempo che le rimane nel migliore dei modi, esaudendo ogni suo desiderio e accompagnandola in tutti quei posti che vorrebbe vedere, prima che sia troppo tardi. Un'idea che riporta alla mente quella di Ester, 33enne ravennate compagna di Dorita, morta a inizio anno a soli 34 anni.

Nella lista dei desideri di Sara ci sono, ad esempio, quello di sciare, coltivare fiori in un vivaio, visitare lo zoo di Roma e l'acquario di Genova, andare a Gardaland e a Disneyland, fare una vacanza al mare, fare una festa con gonfiabili e amici con cui giocare, fare la modella per un giorno indossando tanti vestiti e, naturalmente, essere una principessa in un castello.

Chiunque abbia la possibilità economica o materiale di poter realizzare i desideri di Sara può scrivere all'indirizzo mail Ilbabbonataledeibambini@gmail.com indicando nome, cognome e recapito telefonico e scrivendo a quale desiderio si desidera contribuire. Poi si verrà contattati dal volontario che segue Sara per capire se si potrà realizzare la cosa e in che maniera, sempre considerando e permettendo le condizioni di salute di Sara. Chi vuole invece dare un contributo economico lo può fare facendo il proprio bonifico al numero di conto attivo: IBAN: IT18X3253203200006575252200 intestato a VALGIMIGLI MARIA, causale BABBO PER SARA.

Qui il link per iscriversi al canale WhatsApp di RavennaToday