Scuola di musica sommersa dall'alluvione: già raccolti 12mila euro per riaprirla

Un aiuto concreto nei confronti di una delle realtà culturali maggiormente colpite dall'alluvione che ha messo in ginocchio la Romagna. Prende il via una raccolta fondi online in favore dell'associazione-scuola di musica Artistation, la cui sede a Faenza è stata completamente sommersa dall'acqua, danneggiando i locali e la strumentazione e costringendo il locale alla chiusura.

"Purtroppo una volta entrati nella scuola ci siamo resi conto che la situazione è ancora peggio di quello che potevamo pensare. Cerchiamo fondi in modo da ripristinare al più presto tutto l'occorrente per poter riaprire i corsi a tutti i nostri piccoli e grandi allievi, pensando che la musica sia una parte fondamentale della nostra vita, che sia anche terapeutica e possa aiutare a uscire da situazioni del genere", spiegano dall'associazione". A venerdì mattina, in poche ore, erano già stati raccolti 12mila euro, con l'obiettivo da raggiungere fissato a 90mila.

Artistation con la sua attività coinvolge circa 500 famiglie faentine e ha spesso ospitato il Mei (Meeting delle etichette indipendenti) di Faenza e i suoi corsi, come quello di dj e tecnico del suono, oltre a tante iniziative in collaborazione con la Casa della Musica. Proprio insieme a quest'ultima e ad altre realtà musicali come Faenza Rock e il Club Piccadilly, il Mei ha contattato Artistation per dare disponibilità delle proprie sale per riunioni, lezioni e prove per concludere l’anno e realizzare i saggi finali. Ed è in cantiere una raccolta fondi per un progetto specifico che partirà a breve legato all'acquisto di strumentazioni necessarie per i corsi.

Per donare in favore di Artistation cliccare su questo link https://gofund.me/53a34523.