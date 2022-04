Raccolta porta a porta a Lugo: le azioni di Hera per migliorarla

La riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti da stradale a domiciliare mira ad aumentare la raccolta differenziata, per recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, come organico, plastica, vetro, carta, risorse preziose per l’ambiente: l’obiettivo da Piano Regionale Rifiuti, per la Bassa Romagna è il 79%, da raggiungere tramite i modelli definiti nel Piano d’Ambito della Provincia di Ravenna e del Distretto Cesenate.

Per poter fare correttamente la raccolta differenziata porta a porta è fondamentale per ogni cittadino poter avere le informazioni sulle nuove frequenze e modalità di raccolta oltre al Kit di contenitori da esporre per lo svuotamento, Le novità hanno bisogno di un periodo iniziale di assestamento: per accompagnare famiglie e attività in questa fase di cambiamento e calibrare sempre meglio il servizio, Hera ha utilizzato diversi strumenti: dalle comunicazioni alle utenze singole e collettive ai canali social, dagli info point, agli incontri serali e on line, dai sopralluoghi specifici, su richiesta, al censimento e distribuzione dei contenitori ad ogni singola utenza.

Le ulteriori azioni di divulgazione in centro storico

In questi giorni nel centro storico di Lugo è stato organizzato un servizio di volantinaggio mirato. In ognuna delle due versioni dei volantini, distinte fra zona gialla e zona viola, sono riportati il nuovo calendario di raccolta, gli orari e le modalità di esposizione rammentando, a chi non fosse ancora in possesso dei nuovi contenitori per la raccolta domiciliare e del materiale informativo, di ritirarli presso la stazione ecologica di via Canaletta, 1 (dietro al cimitero), aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 18; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 14.30; sabato dalle 8.30 alle 17.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30, o presso una qualunque delle altre stazioni ecologiche della Bassa Romagna.

Per agevolare il ritiro dei kit di raccolta da parte degli utenti ancora sprovvisti in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con le Consulte di decentramento sono stati organizzati gli ulteriori info point, dove poter avere tutte le informazioni e ritirare i contenitori necessari per usufruire correttamente del nuovo servizio. Di seguito il calendario:

- venerdì 8/04 (ore 16-19), presso la tensostruttura Parco dei Tigli in Piazza del Parco a Bizzuno (in concomitanza con la distribuzione del prodotto antilarvale), per i residenti a Bizzuno e San Potito.

- sabato 9/04 (ore 8.30-12.30) in Piazza 8 Marzo a San Lorenzo (in concomitanza con la distribuzione del prodotto antilarvale), per i residenti a San Lorenzo, Cà di Lugo e Santa Maria in Fabriago.

- lunedì 11/04 (ore 8.30-12.30), al Centro Civico San Bernardino in via Stradone 47 a San Bernardino (in concomitanza con il mercato settimanale), per i residenti a San Bernardino e Belricetto.

- giovedì 14/04 (ore 8.30 - 12.30), presso la sede della Delegazione di Voltana in Piazza dell’Unità 13, per i residenti di Voltana e Giovecca.