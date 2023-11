Raccolta rifiuti, a Faenza tante novità: più ritiri e cassonetti per il vetro

A seguito degli incontri tra l'amministrazione comunale di Faenza e il gestore della raccolta Hera, è stato fatto il punto sul nuovo sistema di raccolta rifiuti, al fine di affrontare le criticità operative emerse negli ultimi mesi. "È da evidenziare il dato, ancora non ufficiale, della percentuale di raccolta differenziata con il nuovo sistema - spiega il sindaco Massimo Isola - Infatti, da un 50% circa di materiale differenziato nel 2018, si è raggiunta una percentuale del 76% a settembre 2023. L'obiettivo che la Legge regionale fissa per il nostro territorio è l'84% entro il 2027. Oggi il sistema di raccolta fa un upgrade, necessario per migliorare il servizio e per incontrare le esigenze dei cittadini".

Per quanto riguarda il centro storico è stato attivato, da circa una settimana, il servizio di raccolta rifiuti dei cassonetti anche le domeniche, per evitare il sovraccarico delle Ieb (Isole ecologiche di base) durante il fine settimana. In merito al porta a porta, dall'inizio del 2024 nelle zone del centro urbano (calendari rosa, giallo, marrone e viola) le frequenze di raccolta della 'carta' e della frazione di 'plastica e lattine' passeranno dalla modalità bisettimanali a settimanali. Per il resto del territorio, invece, la raccolta resterà bisettimanale, ma con la possibilità di richiedere contenitori di dimensioni maggiori per le frazioni differenziate.

Capitolo sfalci e potature: con la prossima stagione è in previsione un servizio aggiuntivo. Nei prossimi mesi l'amministrazione, insieme ad Hera, attiverà un sondaggio per censire le utenze domestiche che hanno la necessità di smaltire in maniera continuativa grandi quantità di sfalci e potature, in modo da costruire, per il 2024, un servizio di ritiro specificatamente dedicato al verde o la collocazione di contenitori nelle zone interessate.

Per quanto riguarda il vetro, invece, si sta progettando, tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025, il passaggio dalla modalità di raccolta 'porta a porta' al conferimento in cassonetti dedicati distribuiti sul territorio. Infine l'abbandono di rifiuti: sono stati intensificati i controlli e le relative sanzioni per il contrasto all'abbandono di rifiuti. Oltre a questo, è stato attivato un servizio aggiuntivo di recupero abbandoni e di pulizia manuale attorno alle Ieb del centro storico e del Borgo Durbecco.