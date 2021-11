Raccolta rifiuti, in Bassa Romagna inizia la consegna dei kit per il porta a porta

È iniziata con Lugo la consegna dei kit per il porta a porta nella Bassa Romagna, ovvero i contenitori e il calendario per l’avvio del nuovo servizio di raccolta rifiuti. Il personale incaricato da Hera è dotato di un tesserino di riconoscimento e consegnerà il kit casa per casa, ma non chiederà mai né di entrare in casa, né denaro; al termine della distribuzione, alle utenze non presenti sarà lasciato un avviso con tutte le indicazioni per ritirare i kit in stazione ecologica. La consegna del kit avverrà progressivamente anche in tutti gli altri Comuni: a Bagnara e Sant'Agata sul Santerno a partire dal 29 novembre; ad Alfonsine, Fusignano e Bagnacavallo dal 13 dicembre; a Conselice, Massa Lombarda, Cotignola a fine dicembre/inizio gennaio.

Il nuovo servizio, che interesserà circa 30.200 utenze, prevede la raccolta a domicilio di indifferenziato e organico in giorni e orari prestabiliti, e la raccolta di tutti gli altri rifiuti tramite cassonetti stradali. Sarà avviato in tre date diverse: il 31 gennaio per Lugo, Bagnara di Romagna e Sant'Agata sul Santerno; il 14 febbraio per Alfonsine, Bagnacavallo e Fusignano, il 28 febbraio per Conselice, Cotignola e Massa Lombarda. Per eventuali richieste di chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è possibile contattare Hera al numero verde 800999500 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18). Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito di Hera e l’app di Hera "Il Rifiutologo".