Raccolta rifiuti, per il centro storico di Ravenna sarà un mix a basso impatto

Un mix di servizi tra isole ecologiche interrate già esistenti, isole ecologiche fuori terra e di base, casette informatizzate. E i contenitori solo per servizi dedicati e determinati tipi di utenze e di rifiuti. Rispondendo mercoledì pomeriggio in Consiglio comunale a una interrogazione del capogruppo di Viva Ravenna Nicola Grandi, l'assessore all'Ambiente Gianandrea Baroncini spiega quale modalità di raccolta differenziata di rifiuti si sta studiando di adottare per il centro storico, in confronto con Hera, che ha in corso un censimento sulle utenze.

"Si ragiona - aggiunge - area per area per una soluzione che abbia il minimo impatto sociale possibile". Inoltre si vuole evitare "la presenza continua di contenitori sulle strade", in particolare per le strade del centro più importante come via Cavour. Nonostante le "molte difficoltà" dovute alla pandemia, l'obiettivo del 70% di differenziata è raggiungibile, è ottimista l'assessore: dal 56% del 2019 si è passati all'attuale 62%.

Il progressivo passaggio a un mix di porta a porta misto e integrale è partito dal forese e dalle case sparse, per poi interessare i quartiere di frangia. Ed arrivare, conclude Baroncini, ai primi due lotti della città, poi al mare, e infine gli ultimi due quadrati della città e l centro storico, "un'area delicata su cui è appunto aperto il dialogo con il gestore per trovare le scelte più opportune". (Dire)