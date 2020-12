Raccolta sempre più differenziata: in Bassa Romagna i kit completi per il porta a porta

Proseguono le attività di Hera per migliorare la raccolta differenziata e promuovere una gestione responsabile dei rifiuti nella Bassa Romagna. Parte in dicembre la consegna dei kit per il porta a porta per i cittadini del forese e delle zone rurali dei Comuni di Alfonsine, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno. Il forese di Bagnacavallo non è interessato dall’iniziativa perché ha già ricevuto i materiali lo scorso anno. In totale saranno coinvolte circa 5000 utenze fra domestiche e non domestiche.

Si tratta della consegna, che sarà effettuata nel mese di dicembre dal personale incaricato da Hera (identificabile da apposito tesserino di riconoscimento), del kit per la raccolta differenziata porta a porta alle famiglie delle zone interessate dove è già attivo il servizio porta a porta. Il kit è composto dal calendario, che non subisce modifiche e riporta le attuali giornate di raccolta e le informazioni/regole sul servizio, e dai contenitori per tutte le tipologie di rifiuti (organico, carta/cartone, plastica, vetro e indifferenziato), che hanno dimensioni standard per tutta la Provincia di Ravenna. Alle attività saranno consegnati i contenitori definiti in base alla tipologia di utenza e alle verifiche effettuate.

Gli operatori saranno dotati di un tesserino nominativo e non chiederanno mai né di entrare in casa né denaro. Per essere certi che si tratti di un incaricato Hera è possibile chiamare il Servizio Clienti Hera al numero verde gratuito 800.862.328 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).

I cittadini titolari del contratto Tari, non reperibili presso il domicilio troveranno in buchetta un coupon che contiene la stessa delega allegata alla lettera (alleghiamo anche pdf lettera da scaricare), con la quale l’intestatario Tari o suo delegato dovrà ritirare il kit di raccolta in Stazione Ecologica.

L’obiettivo della riorganizzazione del servizio è di aumentare la raccolta differenziata, per recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, come organico, plastica, vetro, carta, che restano risorse preziose per l’ambiente: l’obiettivo da raggiungere è il 79%, come previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti. Attualmente, le percentuali di raccolta differenziata dei Comuni sono attorno al: 64% ad Alfonsine, 55% a Bagnara di Romagna, 64% a Conselice, 62% a Cotignola, 67% a Fusignano, 63% a Lugo, 71% a Massa Lombarda e 62% Sant’Agata Sul Santerno.