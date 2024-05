Raccolti 1700 euro per l’associazione "Amani" che realizza progetti in Africa

In occasione del 13esimo compleanno dell’associazione, nella serata di venerdì 17 maggio 2024 alle ore 20, al centro sociale di Pisignano Cannuzzo - come tutti gli anni a questa parte, è stata organizzata dall’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana una serata speciale all'insegna dello stare bene insieme e denominata “a tavola tra musica, amicizia e solidarietà”. Il momento conviviale della cena è sempre un appuntamento importante, al quale hanno aderito oltre 110 persone.

Una cena che si è svolta con la collaborazione del gruppo di amici della paella di Fosso Ghiaia (Floriana, Maurizio e Bruna) che ha proposto per la serata il ritorno della graditissima, abbondante e ottima “Paella”, per concludere la cena con tanti dolci preparati per questa serata dalle donne volontarie della nostra associazione e quella di Amani Cesena.

Durante la serata gli amici “i trapozal” ci hanno accompagnato con il loro concerto di musica dal vivo e canzoni delle tradizioni della Romagna; portando come sempre anche tanta allegria con la loro simpatia e solare autenticità.

La serata che come dicevamo viene organizzata da 12 anni, per stare insieme a tavola in amicizia e, principalmente, per raccogliere fondi destinati ai progetti di Amani, per i progetti che sostiene in Kenya, Zambia e Sudan. Durante la serata Mauro e Patrizia, referenti dell’associazione cesenate, ci hanno proposto un video dell’impegno in africa dei loro volontari e che loro stessi sostengono partecipandovi.

Durante la serata la raccolta fondi è stata di 1.700 euro dei quali 1.200 euro sono stati destinati ad Amani e consegnati direttamente ai responsabili di Amani, dalla nostra associazione e dal presidente della Asd Grama presente alla serata e 500 euro per il sostegno alla 16.a Borsa di studio Francesca Fontana 2024.