'Racconta il Natale', la magia dei bambini per riscaldare le festività

È Natale anche quest’anno, sebbene per tanti bambini l’atmosfera sia molto diversa da quella che conoscono. Per diffondere comunque calore e magia, il Comune di Cervia lancia a bambini e famiglie l’iniziativa "Racconta il Natale!". Per partecipare, bisogna inviare un video che contenga un augurio di Natale. Si può scegliere la modalità preferita: leggere una filastrocca, raccontare una storia, condividere un ricordo, cantare una canzone, fare un balletto. L’unica clausola è che il tema sia il Natale.

I bambini si possono far filmare soli, con la propria famiglia, con i propri animali domestici. Sono attesi video semplici, senza suoni o effetti distorti, meglio se girati in un ambiente luminoso (la luce naturale è consigliata). Il periodo per inviarli è dal 5 dicembre 2020 al 5 gennaio 2021. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, il video dev’essere in formato mp4 (lo si può girare con lo smartphone o con la fotocamera), durare non più di tre minuti, essere preferibilmente in formato orizzontale.

Il progetto è curato da Immaginante e i video vanno inviati alla mail giulia@immaginante.com o con WhatsApp al numero +393342804710. Bisogna allegare nome e cognome dei partecipanti e titolo. Immaginante provvederà ai titoli di testa e di coda e, se il video è silenzioso, a montare uno sfondo musicale.